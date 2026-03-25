Banco Macro celebró 20 años cotizando en la Bolsa de Nueva York

El Banco Macro celebró 20 años de cotización en la Bolsa de Nueva York, un hito que reafirma su presencia en los mercados internacionales y su posicionamiento como uno de los bancos privados de capitales nacionales más importantes de Argentina, destacándose por su solidez financiera, su crecimiento sostenido y el cumplimiento de los estándares más exigentes del sistema global.

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El aniversario se conmemoró con el tradicional toque de campana en Wall Street, donde participaron el presidente de la entidad, Jorge Brito, el CEO Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo, y el CFO Jorge Scarinci, en un acto que marcó dos décadas de presencia ininterrumpida en el New York Stock Exchange (NYSE).

La entidad destacó que su permanencia durante veinte años en el mercado bursátil estadounidense consolida su perfil de transparencia y disciplina financiera, y refleja una estrategia de crecimiento sostenido que le permitió ampliar su capital y fortalecer su participación dentro del sistema financiero argentino.

En ese marco, Jorge Brito afirmó que el aniversario representa la confirmación de una estrategia de largo plazo que comenzó con los fundadores del banco y se consolidó con la decisión de proyectar la compañía hacia el mercado global.

"Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global", sostuvo el presidente de Banco Macro.

Solidez, expansión y presencia internacional

Brito destacó que la trayectoria en el NYSE demuestra que una institución argentina puede sostener su crecimiento aun en contextos económicos cambiantes, manteniendo previsibilidad y estándares de gestión alineados con los mercados internacionales.

"En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales", señaló.

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El banco remarcó que en estos años logró incrementar su escala y capital, lo que le permitió financiar su expansión estratégica, consolidarse como una de las instituciones más valiosas del país y sostener una ventaja competitiva basada en una administración prudente del riesgo.

Además, la entidad subrayó que la cotización en Nueva York implica cumplir con estrictas normas de auditoría, lo que garantiza altos niveles de transparencia para clientes, inversores y colaboradores, y refuerza su posicionamiento como uno de los bancos más solventes de la región.

"Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas", concluyó Jorge Brito.

GZ / lr