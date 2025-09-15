Banco Macro presentó en Expo Franquicias 2025 su propuesta para financiar y acompañar emprendedores

Banco Macro acompaña a los emprendedores con soluciones concretas, diseñadas para responder a los desafíos diarios de quienes deciden invertir, crecer y generar empleo a través de una franquicia.

Financiamiento que hace posible emprender

Para los que están por iniciar en el mundo de las franquicias, Banco Macro financia hasta el 50% de la inversión inicial solo con contar con el contrato de marca y de alquiler firmado. Sin trabas, sin burocracia: una apuesta directa al crecimiento de las franquicias.

“Banco Macro tiene una propuesta superadora e integral para los emprendedores de franquicias. Estamos comprometidos con el impulso del sector ofreciendo soluciones que apoyan a las Pymes y personas que quieren desarrollarse en este modelo de negocio. Brindamos herramientas de financiamiento accesibles y flexibles para cada etapa del proyecto. Somos un aliado estratégico para el sector con soluciones innovadoras y asesoramiento cercano y personalizado”, aseguró Maximiliano Stipcic, Gerente Pyme de Banco Macro.

El acompañamiento que hace falta cuando más se necesita

Banco Macro no se limita a brindar apoyo en la etapa inicial, sino que acompaña a los franquiciados en todos los momentos clave del negocio.

La propuesta incluye líneas de crédito flexibles para capital de trabajo, orientadas a cubrir necesidades del día a día: compra de mercadería, reformas y ampliaciones del local, incorporación de tecnología, o pagar sueldos.

Además, Banco Macro ofrece un ecosistema de soluciones de cobro modernas y eficientes pensadas para facilitar la operatoria desde el primer día: terminales Payway con mantenimiento bonificado por 15 meses, posibilidad de ofrecer pagos en cuotas sin interés con tarjetas Macro, y cobro a través de QR propio sin costo inicial, con acreditación inmediata y comisiones bonificadas, optimizando la cadena de valor.

Banco Macro también cuenta con una plataforma integral de soluciones digitales que permite al franquiciado administrar su negocio de forma ágil y segura. A través de App Macro y Banca Internet Empresas, se pueden realizar pagos de sueldos, a proveedores, servicios, transferencias, y más, sin necesidad de asistir a una sucursal.

El respaldo además incluye beneficios concretos para los empleados del negocio: paquetes de productos 100% bonificados, adelantos de sueldo a tasa 0%, préstamos personales e hipotecarios con tasas preferenciales y tarjetas de crédito con beneficios exclusivos.

En un contexto desafiante para emprender, Banco Macro se consolida como un aliado estratégico para los franquiciados, con una propuesta que integra financiamiento accesible, tecnología, cercanía y asesoramiento personalizado.

Más que ofrecer productos, se involucra con cada proyecto, lo impulsa, lo acompaña y brinda las soluciones necesarias para hacer crecer a las franquicias.

Expofranquicias 2025

Banco Macro participó activamente como main sponsor de la Expo Franquicias 2025, realizada el 11 y 12 de septiembre en La Rural de Palermo, en la edición número 30 de este evento referente para el sector.

En un amplio stand, la entidad reafirmó su compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor y el modelo de franquicias en Argentina. Durante ambas jornadas, los oficiales especializados brindaron asesoramiento personalizado y recibieron decenas de consultas sobre la propuesta exclusiva para quienes buscan iniciar o potenciar su franquicia.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.