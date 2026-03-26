El Gobierno anunció a través de la Secretaría de Finanzas el menú de opciones que ofrecerá para la licitación de deuda del Tesoro de este viernes 27 de marzo, correspondiente al segundo llamado del tercer mes del 2026, con vencimientos a afrontar por $8 billones.

Según informó el Ministerio de Economía, la operación incluirá una amplia carta de instrumentos a tasa fija, variable, ajustados por CER y vinculados al dólar, y será clave para definir el nivel de rollover, las tasas convalidadas y la demanda de activos en el mercado local.

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La Secretaría que dirige Federico Furiase y que orbita dentro del Ministerio de Economía, publicó el menú que pondrá el viernes a consideración del mercado. Continuando además con la emisión del Bonar 2027 (AO27), cumpliendo con la tercera licitación y en busca de conseguir otros u$s150 millones.

La novedad de la oferta es la inclusión de un nuevo bono en dólares, el AO28, que vencerá ya fuera de la presidencia de Javier Milei, el 31 de octubre de 2028. Hasta aquí, Economía se venía apoyando en el A027, con el cual ya recaudó u$s 500 millones que se utilizarán para un importante pago de deuda en moneda extranjera en julio. Así, la cartera que conduce Luis Caputo busca habilitar un nuevo canal para conseguir dólares de cara a los compromisos de mitad de año.

En este caso el foco estará en el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado inquieto por la situación global. Cabe recordar que en la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.

Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. En ese contexto, en el mercado señalan que la liquidez en pesos continúa muy holgada. El Banco Central absorbió $3,2 billones a través de operaciones de REPO y las tasas se mantienen en niveles mínimos, en torno al 2,2%–2,3% mensual efectivo. De cara a la licitación prevista para el viernes, en la que vencen cerca de $8 billones, no se esperan dificultades para lograr el rollover.

Un menú amplio para asegurar el rollover

La atención del mercado estará puesta no solo en el nivel de rollover que logre el Tesoro, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos resulten más demandados y en qué tramo, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder de forma estacional.

- LECAP Y BONCAP

17/07/26 (S17L6) - nueva

- LECER Y BONCER

30/09/27 (TZXS7) - nueva

29/09/28 (TZXS8) – nueva

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- TAMAR

26/02/27 (TMF27)

- Dólar Linked

30/06/28 (TZV28)

- Hard Dólar:

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28) – nuevo

- Conversión TZX26

TZX26: nuevo Tamar 31/8/2027 (TMG27)

TZX26: nuevo CER 31/3/2028 (TZXM8)

TZX26: nuevo CER 28/3/2029 (TZXM9)

Con respecto a esta conversión, la Secretaría indicó que el monto máximo a emitir del AO28 va a ser de u$s2.000 millones, en licitaciones de u$s150 millones a la que se sumara una segunda ronda de u$s100 millones.

GZ / lr