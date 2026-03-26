La economía del conocimiento arranca 2026 con buenas previsiones de exportación, pero el clima puertas adentro está lejos de ser lineal. El último relevamiento de Argencon muestra que, aun con nueve de cada diez empresas esperando sostener o aumentar sus ventas externas, el sector sigue viendo obstáculos concretos para crecer de manera sostenida.

El principal desafío es la competitividad de costos. El informe la ubica en el centro de la agenda global: el 72% de las empresas la señala como factor determinante y concentra el 30,5% de las menciones como motor principal de crecimiento. En un negocio exportador, donde los clientes comparan talento, precio y productividad en tiempo real, cualquier desalineamiento reduce margen para ganar contratos.

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A eso se suma un frente local conocido: costos salariales, inflación, tipo de cambio e inestabilidad normativa. Esos cuatro elementos aparecen en el relevamiento como los principales condicionantes para sostener la expansión exportadora. La mejora en previsibilidad que reconocen las empresas no alcanza, por sí sola, para resolver el problema de fondo: cómo competir desde la Argentina contra otros países con estructuras más estables o más baratas.

Una demanda que se volvió más exigente

El frente externo también se volvió más exigente. Aunque Estados Unidos aparece como el mercado con mayor potencial de crecimiento, la presión competitiva se concentra en América latina. Allí, Colombia, México y Brasil son identificados como los principales rivales de los servicios argentinos. El dato es relevante porque muestra que la discusión ya no pasa solo por la demanda global, sino por la posición relativa de la Argentina frente a competidores regionales que disputan los mismos contratos.

El desembarco fuerte de la IA

Otro desafío es la irrupción de la inteligencia artificial. El informe la define como un segundo vector clave porque empieza a modificar la demanda global y, sobre todo, los estándares de productividad. Eso implica que las empresas no sólo deben exportar más: también tienen que adaptarse más rápido, incorporar nuevas herramientas y revisar su propuesta de valor frente a clientes que exigen más eficiencia.

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Ese cambio tecnológico además impacta sobre el empleo. Argencon detecta una tendencia a la estabilidad en las dotaciones: el 80,1% de las empresas prevé cambios moderados, con estructuras estables y un crecimiento más acotado que en años anteriores. No aparece una señal uniforme de destrucción de puestos, pero sí una reconfiguración de perfiles: más peso de habilidades vinculadas a la interacción con nuevas tecnologías y menos margen para esquemas laborales sin actualización de capacidades.

En esa tensión se resume el momento del sector. La economía del conocimiento mantiene potencial exportador, pero enfrenta un examen más riguroso. Necesita sostener talento, mejorar productividad, adaptarse a la IA y competir con países de la región en un contexto donde costos, macro y reglas de juego siguen pesando. El desafío, en definitiva, no es sólo crecer, sino hacerlo sin perder terreno en la carrera global por servicios y conocimiento.