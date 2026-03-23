Alarma en el mercado laboral tecnológico: sube la escasez de talento y ya afecta a 7 de cada 10 empresas

La escasez de talento tecnológico en Argentina se profundizó en 2026 y ya afecta a 7 de cada 10 empresas, según un relevamiento de la consultora Experis de ManpowerGroup que advierte sobre la creciente dificultad para cubrir puestos calificados en un contexto de mayor demanda de habilidades digitales y competencia entre compañías.

El dato surge de la Encuesta Global de Escasez de Talento TI, realizadó a más de 39.000 empleadores de 41 países, y reflejó que la competencia entre organizaciones por perfiles calificados sigue en aumento. En Argentina, el porcentaje de compañías con problemas para contratar pasó del 62% en 2025 al 73% en 2026, lo que ubica a la industria tecnológica entre las más afectadas por la falta de profesionales.

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Según el estudio, el promedio se explica por los resultados de los sectores de Información, con 74%, y Tecnología y Servicios de TI, con 72%, dos de las áreas más demandantes de personal especializado. El informe advirtió que la expansión de la digitalización y la incorporación de nuevas herramientas está generando necesidades que el mercado laboral no logra cubrir al mismo ritmo.

“El aumento del 62% al 73% en la dificultad para cubrir posiciones en la industria TI muestra que cada vez más organizaciones están enfrentando desafíos para encontrar el talento que necesitan”, señaló Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina. Y agregó que la demanda crece más rápido que la oferta disponible, en un escenario de fuerte competencia entre compañías.

Las industrias más afectadas por la falta de talento

La encuesta identificó que la escasez de perfiles tecnológicos no se limita al sector informático, sino que alcanzó a varias actividades que dependen cada vez más de la innovación. En Argentina, la industria automotriz lidera el ranking con 83% de dificultades para cubrir puestos, seguida por Información (74%), Tecnología y Servicios de TI (72%) y Hospitalidad (71%).

También aparecen entre los sectores con mayores problemas los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, junto con el sector público, salud y servicios sociales, todos con niveles de escasez cercanos al 65%. El informe señaló que las actividades impulsadas por la transformación digital son las que enfrentan mayores obstáculos para atraer y retener talento.

En el plano internacional, la falta de personal calificado también es generalizada. El promedio global de escasez de talento se ubica en 72%, con Eslovaquia (87%), Grecia (84%) y Japón (84%) entre los países con mayores dificultades, mientras que Finlandia (60%), Polonia (57%) y China (48%) muestran los niveles más bajos.

Inteligencia artificial, habilidades blandas y nuevas demandas

El estudio también detalló cuáles son las competencias más difíciles de encontrar en el mercado laboral argentino. Entre las principales aparecen la atención al cliente y front office, el desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial, ventas y marketing, alfabetización en IA, operaciones y logística.

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Uno de los cambios más relevantes es que ya resulta más difícil conseguir profesionales con habilidades vinculadas a inteligencia artificial que con conocimientos tradicionales de IT. La falta de perfiles relacionados con IA alcanza el 16%, mientras que la escasez en habilidades informáticas clásicas se ubica en 10%, lo que muestra cómo evolucionan las necesidades de las empresas.

Además de los conocimientos técnicos, las compañías señalaron que también escasean habilidades blandas como la adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, competencias cada vez más valoradas en entornos laborales dinámicos.

Frente a este escenario, el informe indicó que una parte de los empleadores todavía no adoptó medidas para enfrentar el problema, aunque otros avanzan en estrategias como el upskilling y reskilling de empleados actuales, mayor flexibilidad horaria o de ubicación y mejoras salariales. Para Experis, el desafío requiere un enfoque integral que combine capacitación interna, actualización constante de habilidades y mayor articulación con el sistema educativo para formar profesionales en áreas críticas.

GZ / EM