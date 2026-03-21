Volver al Trabajo: el final del programa ya estaba previsto y presupuestado

“A mí no me llegó un correo, no me llegó un mensaje, nadie vino a avisarnos. Llamo al Ministerio y no me dan respuesta. Nadie sabe nada”, cuenta a PERFIL María, que dirige un comedor y merendero en el interior del país y que –por temor a perder lo poco que recibe– solicitó no revelar el nombre de la institución. El Ministerio de Capital Humano anunció el fin del programa Volver al Trabajo a partir de abril: consiste en el pago de $ 78 mil mensuales, entre otras, a trabajadoras comunitarias como María. El anuncio se hizo el 17 de marzo, pero la decisión estaba tomada y presupuestada desde mucho antes: el proyecto aprobado en el Congreso para este año prevé una suma de $ 300 mil millones al pago de este beneficio, la tercera parte de lo que se proyectó y gastó en 2025 ($ 898 mil millones).

En 2024 el programa Volver al Trabajo sustituyó al Potenciar Trabajo, creado en 2020, que actualmente cobran más de 900 mil personas. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei este ingreso está congelado: al principio equivalía a la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que hoy es de $ 352 mil. “Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas han sido notificadas por correo electrónico en Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, se limitó a informar la cartera que dirige Sandra Pettovello en un escueto comunicado. Pero las notificaciones no llegaron, y los detalles están resumidos en la página web oficial: las capacitaciones no implicarán una contraprestación en dinero a los que se inscriban. Los interesados en los cursos tuvieron solo tres días desde el anuncio hasta la fecha límite (20 de marzo) para anotarse.

María no tiene sueldo por su trabajo comunitario, y la contraprestación que cobra desde hace cuatro años va a parar casi enteramente al comedor. “Yo cocinaba en ese tiempo tres veces a la semana a fuego. Lo que me dieron lo usé para el gas o algunas cositas que nos hacían falta para la olla. Hoy en día cocino solo una vez a la semana y sigo ocupando para lo mismo, comprar gas o comprar algún condimento, alguna verdura”, cuenta. Las capacitaciones que se ofrecen como alternativa difícilmente sirvan para pagar esos insumos o el trabajo que ya viene haciendo. “Con esa plata también pagaba algunos gastos míos. El agua, por ejemplo”.

El Decreto 198/2024 que creó el programa Volver al Trabajo no establecía una fecha de finalización. Sin embargo, en la página del ministerio anunciaban que su duración sería de 24 meses. Hasta la publicación de esta nota, desde la cartera de Capital Humano no respondieron ante la consulta de este medio sobre esta decisión ni acerca de cómo se implementarán los vouchers anunciados.

Iris, cocinera comunitaria en Misiones, cobra el beneficio hace cinco años y tampoco fue notificada. “Que saquen el programa vuelve más difícil poder ocupar parte de mi tiempo en el barrio, poder hacer lo que nos gusta que es ayudar”, afirma en diálogo con este medio. “Las tareas comunitarias que nosotros llevamos adelante en el barrio no las hace otra persona. Nosotras estamos todos los días, conocemos la situación de cada niño, acompañamos, y muchas veces ayudamos con lo nuestro”, destaca. Hoy su comedor atiende a cincuenta familias (unas 150 personas). “El trabajo de asistencia en los barrios que debía hacer el Estado lo hacemos nosotras, las compañeras de comedores y merenderos”. Algunos cerraron, agrega, por lo que la demanda es cada vez mayor. “Seguimos en pie y funcionando porque todo siempre se hizo de manera colectiva, cada vecino pone su grano de arena”.

En 2022 la Organización Internacional del Trabajo destacaba al Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local (Potenciar Trabajo), “cuyo objetivo es contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas de desarrollo productivo, a fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”. En un estudio resaltaba un aspecto en particular: el impulso al desarrollo de proyectos que permitan la redistribución del cuidado y contribuyan con la igualdad de género, “a partir del fortalecimiento del rol del Estado y de las organizaciones comunitarias en la provisión de cuidados”.

Como limitación la OIT señalaba, ya en ese momento, que ese ingreso no era suficiente. “Sería deseable explorar alternativas para continuar expandiendo las dedicaciones de jornada completa que contempla el programa, priorizando aquellos servicios de cuidado con mayor demanda y/o emplazados en territorios con menor oferta”, concluyeron en esa oportunidad.

De los $ 300 mil millones destinados al programa Volver al Trabajo para este año, el Gobierno ejecutó $ 145 mil millones. El resto debería ejecutarse, según el anuncio, antes del 9 de abril.

Si se mide por la cantidad de raciones de comida que las cocineras preparan todos los días, para esa fecha falta demasiado. “No nos queda otra que seguir esperando y viendo qué podemos hacer o en qué vamos a terminar. Nos quitaron todo lo que teníamos, no tenemos nada”, lamenta María.

Según la OIT, el 63,7% de las personas que cobraban el Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo) eran mujeres, y el 39,2% del total recibía esos ingresos como reconocimiento a sus servicios sociocomunitarios de cuidado. En el 91,3% de los casos esos servicios se prestan en comedores y merenderos.