El Gobierno nacional concretó este viernes una nueva colocación de deuda en dólares bajo legislación local al adjudicar US$ 101,20 millones del BONAR 2027 (AO27) en la segunda vuelta de la licitación realizada por la Secretaría de Finanzas. El proceso recibió ofertas por US$ 217,82 millones, lo que implicó un prorrateo del 46,46%, evidenciando que la demanda superó ampliamente el monto que el Tesoro decidió aceptar.

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La operación fijó un precio de corte de US$ 1.011,98 por cada US$ 1.000 de valor nominal. Con ello, la tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) se ubicó en 5,59%, mientras que la tasa nominal anual (TNA) quedó en 5,45%. De esta manera se consolida la reapertura del “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027”, cuyo volumen total en circulación alcanza ahora los US$ 500 millones de valor nominal.

La estrategia financiera: reaperturas y control del costo de financiamiento

La operación se inscribe dentro de la estrategia del Ministerio de Economía de reabrir títulos ya existentes para incrementar el stock en circulación sin lanzar nuevos instrumentos. Este mecanismo busca mejorar la liquidez de los bonos y facilitar su negociación en el mercado secundario.

En esta oportunidad, el instrumento elegido fue el BONAR 2027, un bono en dólares con cupón anual del 6% y vencimiento el 29 de octubre de 2027. La reapertura permitió agregar US$ 100 millones de valor nominal adjudicado, equivalentes a US$ 101,20 millones de valor efectivo.

Uno de los aspectos más destacados fue el nivel de demanda: las ofertas alcanzaron los US$ 217,82 millones, más del doble de lo finalmente adjudicado. Frente a ese escenario, la Secretaría de Finanzas decidió aceptar menos de la mitad de las propuestas, lo que derivó en un prorrateo cercano al 46,46%.

El precio de corte de US$ 1.011,98 por cada US$ 1.000 de valor nominal refleja que el bono se colocó por encima de la par, lo que se traduce en la TIREA del 5,59% que finalmente validó el mercado.

FN