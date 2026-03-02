El Gobierno nacional anunció por medio de la Secretaría de Energía una convocatoria para sumar almacenamiento eléctrico en puntos críticos del país y reducir cortes de luz, mediante la incorporación de nuevas centrales con baterías en distintas regiones, con una potencia objetivo de 700 MW y una inversión estimada de u$s700 millones.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del lunes 2 de marzo, en la Resolución 50/2026, con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, instruye a CAMMESA a llevar adelante la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Abastecimiento de Energía Eléctrica por Centrales de Almacenamiento para reserva y confiabilidad en el MEM (AlmaSADI)”, con el objetivo de fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Tarifazo: fuertes subas del gas y la electricidad en febrero

De acuerdo con la resolución, las ofertas deberán asegurar la provisión de energía y la puesta a disposición de potencia comprometida durante al menos cuatro horas consecutivas a través de centrales nuevas de almacenamiento de energía eléctrica (BESS), destinadas a brindar servicios de reserva operativa y de corto plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El foco oficial apunta a incorporar oferta confiable y flexible en nodos y regiones donde las condiciones de abastecimiento requieren refuerzos, especialmente mientras se desarrollan ampliaciones de transporte en alta tensión.

Almacenamiento para reforzar la red y evitar interrupciones

En los considerandos de la norma se señaló que la integración progresiva de sistemas de almacenamiento resulta necesaria para avanzar hacia una matriz eléctrica más limpia y eficiente, contemplando cambios tecnológicos y nuevas formas de generación y consumo de energía.

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, optimizar el despacho, reducir costos y aportar servicios adicionales como control de tensiones y reservas de rápida respuesta.

Además, su incorporación en zonas abastecidas de manera radial puede evitar Energía No Suministrada (ENS) ante fallas en líneas de transporte, reduciendo el impacto de eventuales cortes por indisponibilidad de infraestructura.

El Gobierno permitirá vender electricidad a grandes usuarios y comercios

La resolución estableció una potencia objetivo referencial de 700 MW y prevé que los proyectos cuenten con la conformidad del titular de la red de transporte correspondiente. Los acuerdos serán celebrados entre los agentes adjudicados y CAMMESA, que actuará como compradora en su carácter de Organismo Encargado del Despacho.

Antecedente en el AMBA y plan federal

La nueva convocatoria se apoya en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (AlmaGBA), donde se adjudicaron 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a u$s540 millones y la participación de 15 empresas que presentaron 27 proyectos por 1.347 MW.

En esta nueva etapa, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía busca extender el esquema a nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires sin AMBA, con una visión federal orientada a recomponer reservas y asegurar el abastecimiento en el mediano y largo plazo.

Por último, desde la Secretaría señalaron que el almacenamiento permitirá mejorar la respuesta ante picos de demanda y aportar mayor seguridad operativa, reduciendo la probabilidad de interrupciones del servicio y mejorando la calidad para los usuarios.

GZ / lr