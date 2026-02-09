Eugenia Muzio: “Vamos a tener un foco en energía y minería”

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene un eje claro: energía y minería. Así lo explicó la periodista económica Eugenia Muzio, quien destacó que el entendimiento pone el foco en sectores considerados estratégicos por su alto potencial exportador y su capacidad de generar divisas. “Vamos a tener un foco sobre todo en energía y minería, porque son sectores estratégicos y de potencial exportador muy alto”, afirmó.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el financiamiento. “Hay una sección que habla del acceso preferencial y del financiamiento de entidades como el Exim Bank y el DFC”, explicó Muzio, aclarando que estos fondos estarán disponibles “siempre que los proveedores sean norteamericanos”. Además, Argentina se compromete a eliminar aranceles para ciertos insumos críticos. “Ese insumo va a tener arancel cero”, detalló, lo que representa un alivio para el sector energético.

Estados Unidos, financiamiento y el límite implícito a China

Muzio sostuvo que el acuerdo busca asegurar el liderazgo tecnológico estadounidense. “Estados Unidos se asegura que la transformación tecnológica y el desarrollo del sector energético se haga con capitales norteamericanos”, remarcó. En ese marco, aparecen cláusulas sensibles vinculadas a China.

“Se le da un fast track a los proyectos norteamericanos, pero también se le hace una suerte de cepo a China”, explicó. Una de las secciones habla de reducir la dependencia de “non-market actors”. “Es un eufemismo que se utiliza para referirse a China”, señaló, aunque recordó que el canciller Pablo Quirno negó que exista una referencia directa al gigante asiático.

En minería, el acuerdo apunta al control de la cadena de suministro. “La integración argentina en las cadenas de minerales críticos de Estados Unidos tiene que ser prioritaria”, explicó Muzio, con el objetivo de “evitar la manipulación de mercado”. Esto, según la analista, “también le pone algún tipo de cerrojo al ingreso de capitales chinos”.

China sigue siendo socio, pero con reglas distintas

Pese a estas cláusulas, Muzio descartó un quiebre inmediato con China. “Hasta ahora los acuerdos comerciales con China siguieron andando”, aseguró, y destacó que incluso hubo un incremento del intercambio. “El comercio con China tuvo un fuerte impulso”, afirmó, citando el agronegocio y el crecimiento del consumo vía plataformas digitales.

Sobre el ingreso de dólares, fue cauta. “No tengo ninguna estimación que sea certera”, señaló, aunque reconoció oportunidades en carnes y la industria automotriz. “Estados Unidos está asegurando mercados en los que China intenta meterse en América Latina”, explicó.

Finalmente, advirtió que el impacto real se verá con el tiempo. “Por ahora es simplemente el tratado, todavía no vimos su aplicación”, concluyó.



[ https://rudo.video/vod/oYvkVkkoZJ]