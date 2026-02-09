Reforma laboral y ley penal juvenil: una semana decisiva en el Congreso

La agenda parlamentaria entra en una etapa crítica y el oficialismo enfrenta días decisivos en el Congreso. Según explicó Mariana Mei, periodista parlamentaria, aún persiste la incertidumbre sobre algunos temas clave que el Gobierno busca impulsar antes del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Sobre el acuerdo con Estados Unidos, Mei fue clara: “Todavía no se oficializó y no creo que entre los puntos que necesiten ser aprobados en el Congreso en este período hasta el 27 de febrero”, aunque reconoció que desde el Ejecutivo “pretenden el respaldo legislativo del oficialismo”.

Hermetismo y negociaciones por la reforma laboral

La atención principal está puesta en la reforma laboral, que será tratada en el Senado. “Esta semana es clave, va a ser una semana intensa, cargada”, aseguró Mei, al confirmar que la sesión fue convocada para el miércoles a las 11 de la mañana.

El texto que llegará al recinto se mantiene bajo estricta reserva. “Hay un profundo hermetismo sobre el dictamen que va a llegar al recinto”, explicó, y agregó que “hubo algunos cambios que son concesiones que hizo el oficialismo con los gobernadores”.

Según detalló, la propia Patricia Bullrich reconoció que no se adelantarán modificaciones para evitar trabar las negociaciones. “No quieren comentar si hubo cambios o no para no empantanar las discusiones”, afirmó Mei. El mayor foco de conflicto está en el capítulo fiscal: “Temen por el capítulo 2, que tiene más controversias porque impacta en la recaudación de las provincias”.

Además, existen dudas reglamentarias sobre los plazos. “Si hay dictamen, con los feriados de carnaval ya no se cumplen los diez días que exige el reglamento”, señaló, lo que abre la posibilidad de “prorrogar un día más las sesiones extraordinarias o conformarse con la media sanción del Senado”.

Ley penal juvenil: consensos y límites de tiempo

En Diputados, el otro gran debate será la ley penal juvenil. Para Mei, el factor tiempo condiciona cualquier intento de profundizar la discusión. “Los tiempos no dan para seguir debatiendo”, sostuvo.

El oficialismo, según explicó, estaría dispuesto a ceder en la edad de imputabilidad. “Posiblemente se conforme con los 14 años para llegar al recinto el jueves”, indicó. La iniciativa incluye otros aspectos sensibles: “Establece penas máximas, medidas socioeducativas y cárceles adaptadas a la adolescencia”, lo que dificulta un tratamiento apresurado.

Pese a las tensiones, Mei anticipó que el Gobierno lograría respaldo en general para la reforma laboral. “La aprobación en general seguramente se va a dar”, dijo, aunque advirtió que el oficialismo teme un escenario similar al del presupuesto: “Quieren guardar el secretismo absoluto para negociar hasta último momento”.

En síntesis, “los dos temas más importantes de esta semana son la reforma laboral y la ley penal juvenil”, y ambos podrían cerrar el período extraordinario con medias sanciones, tal como busca el Ejecutivo.

