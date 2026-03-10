Nueva licitación de deuda: el Gobierno canjeó bonos con el Banco Central y amplió la emisión en pesos

La nueva licitación de deuda del Tesoro tendrá algunas particularidades en este primer llamado de marzo. Primero, el Gobierno aprobó una operación de conversión de títulos con el Banco Central y segundo la ampliación de la emisión de bonos en pesos, en el marco de las facultades previstas en el Presupuesto 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 10 de marzo en la Resolución Conjunta 12/2026, con las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase; y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

Iván Cachanosky: “El Banco Central terminó funcionando como una billetera del Tesoro”

Esta normativa establece que la decisión se tomó dentro de lo previsto por la Ley de Administración Financiera y la Ley de Presupuesto, y recuerda que “las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.

También se señaló que el Presupuesto 2026 autoriza al área encargada de coordinar la administración financiera del Estado a realizar operaciones de crédito público, lo que habilita al Gobierno a avanzar con esta nueva licitación de deuda.

Conversión de títulos y nueva emisión de bonos

En este contexto, el Gobierno resolvió ofrecer al Banco Central un canje de títulos que vencen en marzo de 2026 por nuevos bonos con vencimiento en 2027, con el objetivo de ordenar los compromisos financieros del Tesoro.

La resolución aprueba la conversión de la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 16 de marzo de 2026 (LECAP S16M6), y del Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento 16 de marzo de 2026 (BONO DUAL TTM26), por una combinación de dos nuevos bonos en pesos con vencimiento en abril (BONCAP T30A7) y junio (BONCAP T30J7) de 2027.

Para poder concretar la operación, la norma dispuso ampliar el monto de los bonos que vencen en 2027, dentro de los límites autorizados por el Presupuesto vigente.

El artículo 1 de la Resolución Conjunta 12/2026 dispone ampliar la emisión del bono con vencimiento en abril de 2027 “por hasta el monto necesario para llevar a cabo la operación de conversión (…) que no podrá superar la suma de valor nominal original pesos quinientos mil millones”.

Refinanciamiento de deuda: el Gobierno busca postergar vencimientos del Tesoro

En la misma línea, el artículo 2 establece ampliar también la emisión del bono con vencimiento en junio de 2027 por el mismo monto máximo, para completar el canje de deuda con el Banco Central.

Cómo será la operación y qué condiciones tendrá

La resolución aprobó formalmente la operación de conversión con el Banco Central en el marco de la normativa que permite realizar este tipo de transacciones utilizando instrumentos de deuda pública, tomando como referencia los valores del mercado.

En ese sentido, el texto oficial indicó que “los precios de mercado de todos los instrumentos involucrados serán determinados en la fecha de realización de la operación”, considerando las cotizaciones registradas en Bolsas y Mercados Argentinos.

La eliminación del peso en el mercado: afirman que el Tesoro lo hizo “para frenar la creciente inflación que venimos acumulando”

Finalmente, la resolución señaló que la medida se dicta en uso de las facultades previstas en la ley de Presupuesto, en las normas que regulan el financiamiento del Estado y en las disposiciones que asignan a las secretarías de Finanzas y de Hacienda la coordinación del sistema de administración financiera.

GZ