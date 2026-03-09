El Banco Central compró US$ 50 millones, pero las reservas volvieron a perforar los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir dólares en el mercado cambiario. En oportunidad, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 50 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas cayeron ligeramente y llegaron a los US$ 45.768 millones, con una caída de US$ 236 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria ha comprado reservas en las últimas 44 ruedas y suma compras por US$ 3.053 millones desde que comenzó el año. En marzo, el Central lleva comprados US$ 341 millones.

En el mes de marzo las reservas crecieron US$ 208 millones, mientras que en el acumulado del año las reservas subieron US$ 4.603 millones. El economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las reservas netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.724 millones".

Desde el Central explicaron que la caída diario en el nivel de reservas estuvo influenciado, entre otros factores, por la baja en las cotizaciones de activos, especialmente del oro, por unos US$ 130 millones y por pagos de deuda a organismos internacionales por algo más de US$ 30 millones.

El oro al contado bajó un 1,5% durante la jornada a US$ 5.091,62 la onza, ante las preocupaciones por la inflación en EEUU. El resto del movimiento respondió a variaciones contables habituales en la valuación de activos que integran las reservas.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este lunes 9 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.389 para la compra y a $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.416. El dólar Blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

