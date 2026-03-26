Avanza la privatización de Intercargo: el Gobierno lanzó la licitación

El Gobierno Nacional acaba de anunciar este jueves 26 de marzo el llamado a licitación para privatizar Intercargo, empresa pública que monopolizaba los servicios de asistencia a aviones y pasajeros en aeropuertos.

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Según se anunció oficialmente, el proceso de privatización incluirá una licitación pública nacional e internacional, "abierta y competitiva, que garantizará la máxima transparencia y concurrencia de oferentes".

La medida fue presentada por el Ministerio de Economía como parte de la transformación del sistema aerocomercial y de la apertura a una mayor competencia en un mercado que durante décadas funcionó con un esquema cerrado.

El adelanto de Luis Caputo

La novedad había sido adelantada el miércoles 25 de marzo por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un posteo en X. Allí informó que “mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo” y encuadró la decisión dentro del proceso de transformación del sector aerocomercial.

Según el comunicado oficial, la privatización se apoyará en la Ley de Bases, que declaró a Intercargo sujeta a privatización y habilitó la venta del 100% del paquete accionario. El proceso se hará mediante una licitación pública nacional e internacional, abierta y competitiva, con el objetivo de ampliar la concurrencia de oferentes.

La modalidad elegida es la de “empresa en marcha”. Eso implica que la venta incluye la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su participación societaria y la continuidad de la firma como unidad operativa, con sus contratos, licencias y funcionamiento en los aeropuertos donde hoy presta servicios. El cronograma oficial fija el 7 de mayo como fecha límite para la recepción de ofertas.

Intercargo fue creada en 1961 y quedó convertida en operador exclusivo del servicio de rampa en 1990. En la actualidad presta servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno sostiene que su privatización forma parte de un cambio de paradigma: que el Estado deje de operar directamente para concentrarse en regular, supervisar y garantizar condiciones de competencia.

El canal económico de la decisión pasa por la desregulación del mercado aerocomercial. Economía afirmó que ya fueron modificadas o eliminadas más de 30 normas y procedimientos que limitaban el ingreso de nuevos operadores, y vinculó ese proceso con la política de “Cielos Abiertos”. En ese marco, el Gobierno aseguró que se incorporaron 11 nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra y que cuatro ya operan en distintos aeropuertos del país.

En la visión oficial, la privatización debería habilitar inversiones privadas para modernizar equipos e infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia del servicio, reducir costos operativos y alinear el sistema local con estándares internacionales. También planteó que la venta permitiría corregir distorsiones acumuladas en el esquema operativo y tarifario y dejar atrás un modelo que, según Economía, requería asistencia estatal para sostenerse.

La decisión se inscribe en una secuencia más amplia de reformas sobre el transporte aéreo. Para el Gobierno, la combinación entre desregulación, apertura de nuevos operadores y retiro del Estado de la operación directa busca rediseñar el negocio aerocomercial bajo una lógica de competencia. La incógnita de mercado, a partir de ahora, pasará por medir si la entrada de capital privado se traduce en menores costos y mejor servicio, y bajo qué condiciones laborales y operativas se concreta la transición de Intercargo al sector privado. La posición sindical y la valuación esperada de la empresa no fueron detalladas en el comunicado oficial.

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