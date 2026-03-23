Transporte interurbano: La provincia pone en duda la suba y alerta por la caída de los pasajeros

En medio del reclamo empresario por la situación del transporte interurbano, el secretario de Transporte de la Provincia, Cristian Salsalone, marcó la posición oficial frente a un eventual nuevo aumento del boleto: “Lo que van a lograr es que se sigan cayendo pasajeros”. Según planteó, la Provincia ya transmitió esa postura en las primeras conversaciones con las cámaras del sector.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el funcionario sostuvo que “hoy el bolsillo del usuario no está con margen de soportar un nuevo aumento tarifario” y vinculó ese límite con la caída de la demanda.

A partir de ese diagnóstico, el funcionario dijo que la Provincia busca otra salida para sostener el sistema. “Hay que ir generando una ecuación que sea equilibrada para todas las partes”, planteó, y agregó que el objetivo es que “el sistema pueda continuar girando” sin descargar todo el peso sobre el pasajero.

La preocupación oficial: que el usuario deje de viajar

Salsalone remarcó que la principal preocupación del Gobierno no pasa solo por la situación de las empresas, sino por el impacto sobre quienes pagan el boleto común. “Lo que a nosotros nos preocupa como Gobierno es el usuario común”, sostuvo.

En ese punto, advirtió que el problema no se resuelve automáticamente con una actualización tarifaria. “El usuario común, el que paga su boleto, hoy no tiene margen de que le sigan aumentando la tarifa”, enfatizó. “Estamos tratando de que el usuario pleno no se vuelque a los boletos sociales”, precisó.

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Según su explicación, la lógica oficial es sostener una tarifa pagable para recomponer demanda. “Estamos buscando generar un equilibrio en la tarifa que haga que la gente vuelva a usar el servicio de transporte”, resumió.

Boletos sociales y esfuerzo provincial

Salsalone aseguró que la Provincia ya viene realizando un esfuerzo importante para sostener el sistema a través de los boletos sociales. Incluso afirmó que, en algunos corredores, esos programas representan entre el 40% y el 50% de la recaudación.

Por eso, insistió en que una suba del boleto no solo repercute sobre el pasajero que paga tarifa plena. “Hoy aumentar la tarifa, nosotros a los programas sociales los pagamos más caros”, advirtió.

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En esa línea, dejó abierta la posibilidad de explorar otros mecanismos para acompañar la discusión salarial sin trasladar el costo al usuario. “Capaz que lo podamos hacer en otro concepto que no sea aumentándole el bolsillo a la gente”, dijo.

Reuniones esta semana

Frente a este escenario, Salsalone confirmó que la Provincia avanzará con nuevas reuniones para intentar destrabar el conflicto. Según anticipó, este martes será el encuentro con las cámaras empresarias y el miércoles una reunión con cámaras y gremios.

Aunque aclaró que la paritaria corresponde a empresas y choferes, admitió que la Provincia interviene porque una falta de acuerdo afecta al conjunto del sistema. “Si no acuerdan, obviamente que nos afecta a todos”, señaló.

Durante la entrevista, Salsalone también ratificó que Córdoba dejó de recibir fondos nacionales para el transporte a fines de 2023. “Recibimos respuesta finalmente (…) diciendo que ya no existía más ese fondo”, afirmó sobre la gestión que hizo la Provincia ante Nación para intentar recuperar esos recursos.

Con ese marco, la señal oficial hoy es clara: evitar que el conflicto con FETAP derive en una nueva suba del boleto. La apuesta de la Provincia, al menos por ahora, es sostener una tarifa estable y negociar con empresarios y gremios una salida que no profundice la caída de pasajeros.

JB JF