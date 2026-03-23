Valentina Fantini: "Los industriales la estamos remando en dulce de leche, pero tenemos una gran perspectiva"

Valentina Fantini tiene 29 años y comanda una de las empresas industriales más antiguas de Colonia Caroya. Como gerenta general de Fantini Ladrillos, lidera una transformación profunda de la firma familiar: una planta inaugurada hace tres años, completamente tecnificada, con procesos automatizados, control digital de calidad y más de cien colaboradores. La empresa, que comenzó produciendo tejas coloniales bajo la conducción de su abuelo, tiene hoy una capacidad de 24.000 toneladas anuales que por el contexto nacional solo alcanza a producir 13 mil toneladas.

Fedecom la distinguió recientemente como empresaria del año, una distinción que la tomó por sorpresa. Fantini representa a una generación de industriales jóvenes que apostaron a la tecnificación justamente en el peor momento del ciclo: inauguraron su planta cuando la construcción entraba en recesión, y desde entonces gestionan el crecimiento con planificación trimestral, inteligencia artificial aplicada a procesos y una mirada puesta en la eficiencia antes que en la expansión. La Cámara Comercial de Colonia Caroya la eligió para representar a la localidad ante la federación.

—¿Cómo tomaste el premio de Fedecom?

—No me lo esperaba, sinceramente. Fui representando a Colonia Caroya, así que estoy súper agradecida primero con la cámara comercial por haberme elegido, y también con Fedecom por visibilizar el trabajo de mujeres en el rubro empresarial. Creo que hoy es más simple que antes, pero que esté siendo visibilizado sigue siendo bastante interesante.

—¿Cómo ves la situación del sector industrial hoy?

—Como industriales, la estamos remando en dulce de leche. Pero siempre apostando a motivarnos, a salir adelante, a eficientizar lo que más se pueda y con una visión de muchas posibilidades en el rubro nuestro, que es la construcción.

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—¿Está parada la construcción?

—Nosotros inauguramos la fábrica nueva hace tres años, la que produce a escala y es súper tecnificada. Si te tengo que dar un termómetro de ese período, prácticamente inauguré en el momento donde la construcción tuvo una gran recesión. Y yo creo que sigue en una gran recesión. Por eso digo que seguimos remándola en dulce de leche, aunque tenemos una gran perspectiva hacia adelante.

—¿A qué niveles están produciendo respecto de la capacidad instalada?

—Proyectamos la planta para 24.000 toneladas y hoy producimos prácticamente la demanda, que es bastante menos. Estamos entre 13.000 y 15.000 toneladas, dependiendo de los meses. Siempre también tenés caída del consumo por estacionalidad: verano, lluvias, bastantes factores, no solamente la economía en sí.

—¿Qué exigió esta coyuntura al sector industrial?

—Nos exigió a todo el sector una eficientización, una tecnificación y un análisis de costos bastante minucioso y puntilloso para estar a punto con la nueva forma de ser industrial en la nueva economía. Nos cambiaron a todos las reglas del juego.

Nuevos productos para bajar costos en obra

—¿Qué productos nuevos están lanzando?

—Estamos largando dos nuevos productos ahora para atraer a un nuevo mercado de reducción de costos. Tenemos el portante 18 bloc visto, que es como el portante 18 con una cara vista: te ahorra el 50% del revoque de tu obra. Y también estamos sacando un tabique 12 visto, con las dos caras vistas, que te hace ahorrar el 100% del revoque. Está apuntado a muros interiores y también a lo industrial, para galpones, en vez de usar bloc de cemento.

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—¿Cuánto tiempo demanda pasar de la idea al producto en góndola?

—Nosotros como empresa nos caracterizamos por estar innovando y ejecutando nuevas ideas. El portante visto lo pensamos, lo hablamos con mi equipo y dijimos listo. Entre que se pega el molde y te llega suelen pasar de dos a tres meses, pero la decisión fue bastante rápida. Creo que el mercado también pide ese tipo de productos con innovación.

Inteligencia artificial en la fábrica

—¿En qué punto están con la incorporación de tecnología y automatización?

—Los últimos tres años creo que hicimos un salto gigantesco. Hoy hasta la inteligencia artificial te da un montón de herramientas. Yo apuesto muchísimo a la gente joven: mis equipos de trabajo tienen todos un promedio de 30 años. Estamos en constante búsqueda de la eficiencia de toda la planta y adaptando la inteligencia artificial a los procesos, para hacer la toma de decisiones lo más ágil posible y tener información de todo el proceso para eficientizar costos.

—¿Ya llegaron a usar IA para prever consumos?

—Sí. Hoy prácticamente le sacás una foto a cualquier máquina de las que tenemos —son italianas— y la IA te tira tips de cómo mejorar el tema del gas, la electricidad, un montón de cosas. Cuestiones que obviamente hemos aplicado para reactivar el consumo interno de la planta.

Crédito, el ingrediente que falta

—¿Qué medida le pedirías al gobierno para reactivar el sector?

—Yo creo que va todo de la mano al crédito. En mi rubro particularmente hay una demanda habitacional impresionante. ¿Quién no sueña con tener su casa propia o un proyecto propio? Tiene que haber más acceso de las familias al crédito para poder construir a largo plazo. No hay créditos a largo plazo y las tasas no acompañan. Creo que hay que activar el crédito y que los bancos tengan una previsibilidad que les permita hacer eso, porque hoy un banco no puede jugarse a prestarte a 20 años sin saber quién va a ganar las elecciones el año que viene.

—¿Cómo proyectás el año que viene en términos de empleo y producción?

—Nosotros ya no hacemos mucha perspectiva hacia adelante. Tratamos de estar siempre lo más eficientes posible al hoy o al próximo trimestre. No tratamos de ver futurología porque no podemos ver hacia adelante. Pero tenemos buenas perspectivas: con las constructoras grandes que hemos hablado ven una activación de la construcción en Córdoba. Gradualmente, no creo que sea algo alocado, pero sí hay perspectiva para el 2026.

JB / JF