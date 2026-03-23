Fin de semana con alto turismo en Córdoba: la ocupación hotelera fue cercana al 70%

La ciudad de Córdoba registró un fin de semana con alta actividad turística, con una ocupación hotelera cercana al 70%, impulsada por grandes eventos como los shows de Tini Stoessel y la realización de L’Étape Argentina. Así lo confirmó el secretario de Turismo municipal, Marcelo Valdomero, en diálogo con Radio Punto a Punto, quien destacó además el crecimiento sostenido durante marzo.

El funcionario explicó que, si bien aún no están los números finales, el nivel de ocupación es “muy bueno” para la capital provincial y se enmarca en un mes con indicadores positivos. “Estamos teniendo un marzo realmente excelente, en la primera quincena tuvimos un 32% más de cantidad de alojados”, señaló.

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Valdomero remarcó que el movimiento turístico responde a una estrategia articulada entre el sector público y privado, donde los eventos juegan un rol central. “Los grandes eventos sin duda son atractivos turísticos. Este fin de semana estuvo Tini, estuvo el Tour de France”, indicó, al tiempo que valoró el impacto en la llegada de visitantes.

En ese contexto, destacó el programa “Córdoba sabe bien”, una iniciativa que busca potenciar la gastronomía local mediante beneficios para turistas. “Los gastronómicos y hoteleros dan descuentos, promociones o beneficios para quienes visitan la ciudad”, explicó, y subrayó que la propuesta apunta a posicionar la oferta culinaria como uno de los principales atractivos.

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Sobre la capacidad de alojamiento, el secretario detalló que la ciudad cuenta con unas 11.000 plazas formales, aunque reconoció la dificultad para medir el impacto de los alquileres temporarios. “Tiene que haber una cantidad importante que no está medida, como Airbnb o Booking”, admitió.

Finalmente, Valdomero sostuvo que el objetivo es extender la estadía de los visitantes más allá de los eventos puntuales. “La idea es que no solo vengan por un recital o una competencia, sino que se queden más tiempo, con actividades, promociones y propuestas en la ciudad”, concluyó.