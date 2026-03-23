Un policía rescató a un nene de 3 años de ser atropellado por un tren

El rápido accionar de un policía evitó una tragedia este lunes por la mañana en barrio Villa Los Galpones, en la ciudad de Córdoba, cuando un nene de 3 años fue rescatado de las vías segundos antes de que pasara un tren. El hecho ocurrió cerca de las 11 en el cruce de las calles Sarachaga y Mendoza y quedó registrado por una cámara a bordo de la locomotora.

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Según se observa en el video, el agente corrió hacia el menor mientras la formación —compuesta por 29 vagones cargados con piedra— avanzaba tocando bocina de manera insistente. La escena refleja la inmediatez de la intervención y la cercanía con la que el tren atravesó el lugar.

De acuerdo a la información oficial, el efectivo, integrante de la Dirección Motocicletas, advirtió que varios niños jugaban en la zona de vías. Aunque algunos lograron retirarse, el niño permaneció sobre uno de los rieles en un sector angosto que dificultaba su salida.

Ante esa situación, el policía actuó sin demoras y logró retirar al menor instantes antes del paso de la formación, que se dirigía desde Juárez Celman hacia la estación Alta Córdoba. La maniobra resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

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Tras el episodio, se localizó a la madre del niño, una joven de 24 años, quien indicó que el pequeño había salido de su vivienda en un descuido. El hecho generó conmoción y el registro audiovisual comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales.