Otro estudio confirma que crece la vacancia en galerías del centro: el 15,11% de los locales está vacío

El 15,11% de los locales de las galerías comerciales del centro de Córdoba se encuentran vacíos, según un relevamiento realizado sobre 30 galerías del área céntrica. El informe, que también abarcó 209 cuadras, expone una brecha marcada entre este formato y los locales a la calle, donde la vacancia es considerablemente menor.

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En términos generales, el estudio relevó 4.278 locales comerciales, de los cuales 3.963 están ocupados y 315 desocupados, lo que representa una tasa global de vacancia del 7,36%. Este dato muestra una situación relativamente estable a nivel general, aunque con fuertes diferencias según el tipo de espacio y la ubicación.

Dentro de las galerías, el panorama es más complejo: de 1.350 locales relevados, 204 están vacíos, consolidando el 15,11% de desocupación. Sin embargo, el informe advierte que este promedio esconde situaciones más críticas, ya que la vacancia se concentra en determinados espacios y no de manera uniforme.

Entre los casos más preocupantes aparece Paseo del Centro, con un 66,67% de locales vacíos, seguido por Galería Argenta con 54,05%, Galería Vía Nueva con 47,62%, Galería Libertad/Mitre con 43,18% y Galería Jardín Emilio Olmos con 42,31%. Estos niveles reflejan problemas estructurales vinculados al bajo tránsito, falta de propuesta comercial atractiva o dificultades de gestión.

El análisis también identifica zonas críticas a nivel de calle, como Santa Rosa al 500-600 con un 50% de vacancia, Deán Funes 100–200 con 44,44% y Tucumán 400–500 con 31,82%. En contraste, otras cuadras mantienen ocupación plena, como Tucumán 0–100 o San Martín 400–500, lo que evidencia un mercado desigual y segmentado.

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A pesar de este escenario, existen casos destacados por su solidez, como la Galería Cinerama, que con 227 locales presenta apenas un 1,76% de vacancia, posicionándose como uno de los espacios más consolidados del centro. Este tipo de ejemplos refuerza la idea de que la demanda no desapareció, sino que se concentra en los espacios mejor ubicados y gestionados.

El informe concluye que el mercado comercial cordobés atraviesa una reconfiguración. Mientras el sistema en su conjunto mantiene niveles de ocupación cercanos al 90%, las galerías tradicionales enfrentan un proceso de pérdida de competitividad frente a formatos más visibles y adaptados a los nuevos hábitos de consumo.