Passerini y Torres firman convenios para reforzar comedores y asistencia a personas en situación de calle

La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial formalizaron acuerdos de trabajo conjunto para sostener y ampliar programas sociales en la ciudad. La firma estuvo a cargo del intendente Daniel Passerini y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres.

Los convenios, de carácter anual, apuntan a dos áreas: el sostenimiento de comedores, merenderos y centros barriales, y el fortalecimiento del Programa Municipal de Atención y Acompañamiento Integral para Personas en Situación de Calle.

Apoyo a comedores y merenderos

Uno de los convenios prevé aportes económicos y provisión de bienes y servicios para los espacios inscriptos en el Registro de Comedores, Merenderos y Espacios Comunitarios de la ciudad.

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El objetivo es garantizar el funcionamiento de estos espacios y la continuidad de la tarea social que llevan adelante en los barrios, muchos de los cuales operan con recursos limitados y dependen del financiamiento público para sostenerse.

Asistencia para personas sin hogar

El segundo acuerdo fortalece el Programa Municipal de Atención y Acompañamiento Integral para Personas en Situación de Calle, creado por la Ordenanza N.º 13.346, que contempla alojamiento, contención y asistencia integral con foco en la reintegración social.

Su implementación está a cargo de equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. El respaldo provincial busca ampliar la capacidad de respuesta ante una demanda que no ha cedido en los últimos años.

Articulación entre jurisdicciones

La firma reafirma la línea de trabajo conjunto entre ambas administraciones, que no solo implica transferencia de fondos sino también coordinación de bienes, servicios y equipos técnicos para garantizar una respuesta más eficiente en el territorio.

Con los convenios vigentes, la Secretaría de Políticas Sociales del Municipio quedará a cargo de implementar las acciones acordadas con la cartera provincial durante el período anual establecido.