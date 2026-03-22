45 mil personas le cantaron el cumpleaños a Tini: así fue su segunda noche en el Kempes

Si alguien sabe lo que se siente que 45 mil personas te canten el feliz cumpleaños no una, ni dos, sino tres veces, es Tini Stoessel. La segunda noche de su show en Córdoba coincidió con el día en que la artista celebró sus 29 años y eligió festejarlo con un estadio colmado, invitados especiales, amigos y familia. Pero más allá del nuevo setlist y los regalos, el momento que marcó la noche no estuvo sobre el escenario sino en lo personal: durante el show, Tini confirmó su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

El clima distendido también tuvo lugar durante varios tramos del recital, con intercambios entre Tini y el público que derivaron en situaciones virales. Hubo bromas sobre el fernet —bebida que la artista reconoció que no le gusta— y un momento en el que aclaró entre risas que “no está embarazada por ahora”.

La lista de invitados volvió a reunir a varios de los artistas que ya habían acompañado a Tini en la primera noche, como Ángela Torres, Ulises Bueno, Maxi Espindola y Khea, aunque esta vez se sumó Tiago PZK, generando uno de los momentos más celebrados del show. En cuanto al repertorio, la artista introdujo cambios respecto al viernes: dejó afuera “La original” y “Blackout”, su colaboración con Emilia Mernes, y en su lugar interpretó “High remix”, tema que comparte con María Becerra y la española, Lola Indigo.

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Uno de los pasajes más espontáneos de la noche se dio cuando improvisó “Diciembre” con la letra que le prestó una fan desde su celular, en una escena que reforzó el vínculo con el público. También compartió escenario con Ángela Torres para interpretar “Favorita” y “Si tú te vas”, dos momentos que encendieron al estadio y que fueron acompañados por miles de voces. A lo largo del show, los invitados fueron apareciendo en distintos bloques, manteniendo el ritmo de una puesta que combinó momentos coreografiados con otros más íntimos.

Un cumpleaños especial

El punto más emotivo de la noche llegó con el festejo de su cumpleaños. Durante el show, el estadio completo la sorprendió cantándole el “Feliz cumpleaños” en más de una oportunidad, generando una escena impactante con miles de personas acompañando al unísono. La propia Tini remarcó que, de todos los años que lleva haciendo espectáculos, era la primera vez que una presentación coincidía exactamente con la fecha de su cumpleaños, por lo que se trataba de una noche especialmente significativa para ella.

Más tarde, el momento alcanzó su punto máximo cuando ingresó una torta gigante de color plateado y la artista subió a todo su entorno al escenario: familia, amigos, bailarines y músicos se sumaron a la celebración, mientras el público volvía a entonar el saludo. En ese marco, también se dio uno de los momentos más comentados cuando Rodrigo De Paul subió para acompañarla y ambos se dedicaron un “te amo” frente a más de 45 mil personas, desatando una ovación generalizada. Así, el cierre combinó lo musical con lo personal y terminó de coronar un show que dejó una marca fuerte en la escena cordobesa.