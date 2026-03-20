Los empresarios del transporte urbano e interurbano reclaman subir la tarifa de manera urgente

La Federación de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros de la Provincia de Córdoba (FETAP) emitió este viernes un comunicado en el que advierte sobre el deterioro de la ecuación económica del sector y reclama una actualización tarifaria urgente o mecanismos de compensación que permitan sostener el sistema interurbano y urbano del interior provincial.

El documento describe un escenario de desfasaje creciente entre costos e ingresos que, según la entidad, compromete la continuidad operativa de los servicios.

La brecha entre tarifas e inflación

El dato central del comunicado es la diferencia entre la evolución de las tarifas y la inflación registrada durante 2025. Mientras los precios generales de la economía crecieron un 31,5% en el año, las tarifas del transporte acumularon apenas un 19,5% de incremento, una brecha de 12 puntos porcentuales que impacta de manera directa en la estructura de costos del sector.

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A ese desfasaje tarifario se suman presiones adicionales: la actualización de salarios por paritarias del sector, el incremento sostenido del precio de los combustibles —influenciado por variables internacionales como el conflicto en Medio Oriente— y el alza generalizada de insumos y gastos operativos.

La situación del parque automotor agrava el cuadro. La mayor antigüedad de las unidades implica costos de mantenimiento y reposición más elevados, que se acumulan sobre una estructura de ingresos que no acompañó la inflación.

Líneas deficitarias con función social esencial

FETAP distingue dos realidades dentro del sistema interurbano. Por un lado, corredores con demanda suficiente para una recuperación económica dinámica. Por otro, una parte significativa del sistema que opera con déficit estructural.

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Esas líneas son, sin embargo, las que garantizan la conectividad de numerosas localidades del interior y el acceso de sus habitantes a servicios básicos, educativos, de salud y laborales. Por ese motivo, la entidad advierte que su discontinuidad no resulta una opción viable.

El pedido al gobierno provincial

Frente a ese diagnóstico, la federación plantea dos caminos posibles: una actualización tarifaria o la implementación de mecanismos de compensación que recompongan la rentabilidad del sector. El comunicado no especifica montos ni porcentajes, pero califica la situación de urgente.

FETAP afirmó mantener disposición al diálogo con las autoridades provinciales para evaluar alternativas que garanticen la sustentabilidad del transporte, resguardando al mismo tiempo su función social.

El comunicado llega en un contexto de alta sensibilidad en torno al transporte en Córdoba, donde la crisis del sistema urbano de pasajeros ocupa la agenda política y judicial desde hace semanas.