El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó el paro en los aeropuertos que arrancaba este miércoles

ATE aceptó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y no hará el paro que había anunciado. Así lo comunicó el secretario general de la agrupación, Rodolfo Aguiar, en un posteo que subió a su cuenta personal de X. “¡Urgente! ¡El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y ATE suspende el paro en aeropuertos!”.

“Una vez más y a pesar de los recurrentes incumplimientos del Gobierno, hemos decidido acatar la conciliación. Que no se haya fijado una fecha para la primera audiencia es una demostración clara que no les preocupa el diálogo sino frenar una huelga que iba a ser contundente en los 27 aeropuertos. No usan la conciliación para atacar las causas que originaron la medida de fuerza sino las consecuencias que iba a tener el paro”, afirmó el dirigente sindical.

Y agregó: “La demanda está clara y es absolutamente razonable: lo único que pedimos es que cumplan con el aumento de los adicionales acordados. Hemos agotado todas las vías legales y administrativas que requiere la esencialidad de los servicios aeroportuarios”.

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Aguiar cerró su mensaje con una advertencia: “Si en los próximos días no existe un acuerdo, inmediatamente vencido los plazos de esta conciliación, ¡retomaremos las medidas y las profundizaremos!”.

ATE anunció un paro que afectaría a más de 27 aeropuertos

Por su parte, el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, habló con la Agencia Noticias Argentinas reconociendo que el gremio decidió “acatar la decisión”, por ese motivo “la medida de fuerza dispuesta a partir de mañana, queda suspendida hasta tanto venza el plazo de la Conciliación Obligatoria”.

El dirigente dijo que el paro fue convocado “por la falta de propuestas ante la quita de salario que sufrimos en los meses de enero y febrero, dado que no se han pagado los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Transporte anterior”. Según su testimonio, “no hubo” respuesta a sus reclamos, pero ellos “siempre” tuvieron una postura “abierta al diálogo”.

Posteo de Rodolfo Aguiar

La conciliación obligatoria ordenada por el Gobierno para impedir el paro en aeropuertos este 18 de marzo

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dictaminó la conciliación obligatoria en el conflicto que ocurre entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta medida, según el comunicado oficial, tendrá una vigencia de quince (15) días, desde las 9:00 del 18 de marzo de 2026, y su objetivo es “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

El texto explica que “en este sentido, se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual. Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas”.

La conciliación obligatoria ordenada por el Gobierno

El documento finaliza diciendo que, “durante el período de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente. El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social”.

El paro iba a comenzar este miércoles 18 y se iba a extender hasta el martes 24 de marzo inclusive, con cese de actividades entre las 9:00 y las 12:00 y entre las 16:00 y las 20:00 horas, periodo donde solo se permitirían vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

HM