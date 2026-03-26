El uso de los reintegros totales en el transporte público se consolidó como una estrategia financiera clave para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este jueves 26 de marzo representa una de las fechas límite para miles de usuarios que buscan agotar los topes mensuales de devolución antes de que el contador de las aplicaciones vuelva a cero el próximo 1 de abril.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedará el boleto mínimo desde el lunes 16 de marzo

Las promociones vigentes de las bancas públicas, Banco Nación y Banco Provincia, ofrecen una devolución del 100% en el valor de los pasajes de colectivos, trenes, subtes y Premetro.

El sistema funciona mediante el reintegro de los fondos utilizados para cargar la tarjeta SUBE o abonar directamente el viaje, dependiendo de la tecnología disponible. Para muchos pasajeros, esta herramienta se volvió un recurso imprescindible en la planificación del presupuesto mensual destinado a la movilidad diaria hacia sus puestos de trabajo.

Cómo acceder al beneficio de BNA+ y Cuenta DNI

Para obtener el beneficio a través de la billetera virtual BNA+, los usuarios deben realizar el pago mediante el código QR de la aplicación o utilizando la tarjeta de débito vinculada al sistema. Esta plataforma cuenta con un tope de reintegro mensual de 15.000 pesos, lo que representa un alivio significativo para quienes realizan trayectos largos o combinaciones múltiples dentro del AMBA. El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta del cliente tras procesarse la transacción en las validadoras correspondientes.

Aumenta el boleto de los colectivos que cruzan entre CABA y el Gran Buenos Aires

Por su parte, los clientes del Banco Provincia que utilizan Cuenta DNI acceden a una devolución con un tope de 10.000 pesos mensuales. En este caso, el requisito fundamental es utilizar la tarjeta Visa Débito vinculada a la aplicación mediante la tecnología NFC del teléfono celular. Este sistema de comunicación de campo cercano permite que el dispositivo móvil interactúe con las terminales de pago sin contacto, agilizando el ingreso a las estaciones de tren o el pago sobre el colectivo.

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