Juez apuntó contra Daniel Passerini: “Si vos te empezás a robar la plata, no funciona nada”

El senador nacional Luis Juez presentó una denuncia judicial contra la gestión municipal de Daniel Passerini por presuntas irregularidades en el alquiler de unidades de transporte, en una entrevista con Radio Punto a Punto. La acusación apunta a supuestos sobreprecios y al pago por vehículos que no habrían prestado servicio. El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Durante el diálogo, Juez afirmó: “Hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público una maniobra presumiblemente estafatoria”. Según explicó, el municipio alquiló 350 unidades entre 2024 y marzo de 2025 pagando alrededor de 2,5 millones de pesos por cada una, cuando en el mercado el costo rondaría los 800 mil pesos.

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El senador también aseguró que parte de las unidades no estaban operativas: “De las 350, 150 unidades eran absolutamente obsoletas, no funcionaban y pagamos alquiler por 150 unidades que no funcionaron nunca”. Además, indicó que presentaron documentación detallada para respaldar la denuncia, incluyendo contratos, planillas y seguimiento de cada vehículo.

En ese sentido, precisó el impacto económico de la maniobra: “Por esa maniobra estafatoria se llevaron la friolera de 7 mil millones de pesos, casi 6 millones de dólares”. También remarcó que los valores pagados estaban “totalmente desproporcionados” respecto al mercado.

Consultado sobre el destino del dinero, Juez sostuvo: “No sé a qué bolsillo fue a parar esa plata, eso lo tiene que investigar la Justicia”. Sin embargo, insistió en que se trató de “un negocio ruinoso para el municipio”.

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El dirigente vinculó esta situación con la crisis actual del sistema de transporte urbano. “No hay que robarle la plata, por lo pronto”, afirmó, y agregó: “Si vos te empezás a robar la plata, no funciona nada”.

Además, cuestionó la continuidad de actores vinculados al sistema: “¿A quién se le ocurre que el tipo que llevó a la ruina a una empresa sea hoy quien decide qué empresas entran?”. Para Juez, el problema responde a una lógica más amplia: “Todo es negocio”.

Por último, destacó que la presentación judicial se basa en información que había sido solicitada previamente sin éxito. “Hemos presentado nueve pedidos de informe y siempre nos negaron lo que ahora tenemos documentado”, concluyó.