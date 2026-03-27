La "Niebla de Guerra" envuelve a los mercados: se pincha el rebote en Wall Street

La volatilidad regresó con fuerza al mercado en las últimas horas. El optimismo generado por el plan de paz de Estados Unidos se desvaneció ante la falta de claridad en las negociaciones, provocando que los índices de Nueva York borraran sus ganancias previas mientras el petróleo vuelve a presionar la barrera de los tres dígitos.

Economía en “K”: crecimiento desigual y señales de alerta en el mercado interno

El crudo volvió a subir entre amenazas y "regalos" diplomáticos. Tras el respiro del miércoles, el crudo retomó su senda alcista debido a la fragilidad de las conversaciones. El Brent escaló un 4,5% para situarse en USD 102,00, mientras que el WTI subió un 4,6% hasta los USD 94,50.

El "regalo" de Teherán

En un giro extraño, el presidente norteamericano Donald Trump afirmó que Irán permitió el paso de 10 buques petroleros por el Estrecho de Ormuz como un gesto de buena fe. Sin embargo, el mercado tomó esto con cautela, ya que el paso sigue técnicamente cerrado para el grueso del tráfico comercial.

Pese a los gestos, Trump advirtió que Irán está "rogando" por un trato y amenazó con "desatar el infierno" si no se llega a un acuerdo definitivo pronto. Esta retórica de "todo o nada" mantiene la prima de riesgo energética en niveles máximos.

Los números de Wall Street

En este contexto, el Nasdaq entra en zona de corrección y el "Shock Tech" se profundiza.

Fuerte caída de escrituras en CABA: qué está pasando en el mercado

Las bolsas de Nueva York sufrieron una jornada de fuertes ventas. El S&P 500 cayó un 1,59% y el Nasdaq un 2,19%, acumulando una caída superior al 10% desde sus máximos, lo que confirma técnicamente una corrección.

Golpe a las Big Tech

El golpe asestó a las grandes empresas tecnológicas Entre las que perdieron aparecen Meta (-8,2%) que se desplomó tras fallos judiciales adversos en Estados Unidos, mientras que Microsoft (-1,3%) anunció el congelamiento de contrataciones en áreas clave para cuidar márgenes ante la incertidumbre económica.

En tanto, las empresas de memoria extendieron el desplome iniciado por el algoritmo "TurboQuant" de Google.

Micron (MU) cayó un 6,9% y SanDisk (SNDK) un 10,2%, ante el temor de que la eficiencia de software destruya la demanda de chips físicos.

El oro volvió a caer

El metal precioso bajó un 2,6% a USD 4.475 la onza.

Acciones y bonos argentinos suben al ritmo de Wall Street y cae el precio del petróleo

Las señales mixtas sobre la paz y un dólar fuerte (DXY en 99,75) empujan a los inversores de vuelta al efectivo, dejando de lado los activos que no pagan tasa.

En Argentina, el Riesgo País refleja la "Niebla de Guerra" global

En el plano local, la apatía regresó tras el breve entusiasmo del miércoles. La falta de definiciones claras en el conflicto internacional pesó sobre los activos soberanos.

En tanto, el riesgo país sigue en tensión

Tras el leve retroceso de ayer, el índice de JPMorgan volvió a mostrarse presionado, reflejando el sentimiento global de "esperar y ver". Los inversores temen que un conflicto prolongado mantenga el costo del capital alto para los mercados emergentes.

El Merval se muestra apático. Tras la suba del 1% del miércoles, el mercado local operó con más cautela.

Aunque las energéticas siguen siendo el refugio, el panel líder sintió el impacto de un Wall Street que no encuentra piso y registró una caída en torno a 1% en dólares.

La única nota de estabilidad sigue siendo la sorpresiva firmeza del peso argentino. Sin embargo, el mercado empieza a preguntarse si el encarecimiento global del dólar no terminará forzando una mayor volatilidad local.

(*) Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.