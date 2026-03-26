El dólar oficial perforó los $1.400 y el mercado pone el foco en la licitación en dólares

La cotización oficial del tipo de cambio cayó este jueves hasta $1.395 para la venta en una rueda marcada por una mayor oferta de divisas, impulsada por el ingreso de la cosecha, y por la expectativa en torno a una nueva colocación del Gobierno por US$500 millones.

El dólar oficial bajó este jueves por debajo de los $1.400 y reforzó la señal de mayor oferta en el mercado cambiario. Al promediar la rueda, la cotización se ubicaba en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, en un contexto atravesado por el ingreso de divisas del agro y por la previa de una licitación en la que el Gobierno buscará captar US$500 millones.

Nueva licitación para renovar $8 billones: el gobierno define el menú de opciones para los inversores

La baja se produce en momentos en que empieza a sentirse el efecto de la cosecha de cereales, uno de los canales más sensibles para la oferta de dólares en la economía argentina. Cuando aumenta la liquidación del sector exportador, el mercado recibe más divisas y eso tiende a moderar la presión sobre el tipo de cambio, sobre todo en ruedas con menor demanda relativa.

Ese movimiento se combina además con un dato financiero relevante: el Tesoro saldrá a ofrecer dos instrumentos en dólares, uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028, con el objetivo de captar US$500 millones.

En el resto de las cotizaciones, el dólar mayorista se negociaba a $1.362 para la compra y $1.371 para la venta, mientras que el dólar MEP se ubicaba en $1.398 y el contado con liquidación en $1.445. El blue, en tanto, operaba a $1.450 para la compra y $1.425 para la venta, según los valores informados. El dólar tarjeta se mantenía en $1.813.

La foto del mercado deja así una doble lectura. Por un lado, la mayor oferta vinculada al agro ayuda a explicar la baja del oficial y la relativa calma cambiaria. Por otro, la licitación en dólares suma un factor de expectativa adicional, porque puede reforzar la estrategia oficial de conseguir financiamiento y ordenar la dinámica de los distintos segmentos del mercado.

La licitación del 26 de marzo, y el nuevo bono en dólares

El Tesoro llegará a la licitación de este viernes con vencimientos por unos $8 billones y en un contexto de fuerte liquidez en pesos, un escenario que en principio le daría margen para renovar sin sobresaltos. El menú incluirá una Lecap, dos Boncer, un bono Tamar y un título dollar-linked, pero el foco del mercado estará puesto en la deuda en dólares.

La atención se concentrará en el regreso del Bonar 2027 y, sobre todo, en el debut del nuevo Bonar 2028, que se ofrecerán por hasta US$150 millones cada uno en la primera vuelta. Ambos tendrán además una segunda instancia el lunes, con posibilidad de ampliación hasta US$250 millones por bono.

Más allá de los montos, el Bonar 2028 funcionará como una señal de precio político y financiero: al vencer bajo el próximo mandato presidencial, pondrá a prueba cuánto rendimiento exige el mercado para financiar al Gobierno más allá de 2027.

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