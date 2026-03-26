El Riesgo País de la Argentina registra hoy, jueves 26 de marzo de 2026, una cotización de 591 puntos básicos, según los datos de cierre de la jornada. Este valor consolida la tendencia iniciada a mitad de semana, cuando el índice logró perforar el piso de los 600 puntos gracias a un clima de mayor optimismo en los mercados internacionales y un rebote de los bonos soberanos en dólares. El resumen de la jornada muestra un mercado local que, pese a la incertidumbre externa, mantiene indicadores estables apoyados en la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El Banco Central baja los encajes bancarios desde abril para impulsar el crédito y la actividad

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los registros de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró este jueves en 591,00 unidades. Durante la sesión, el indicador mostró una relativa estabilidad, con un valor mínimo de 585,00 y un máximo de 599 puntos. Esta cifra representa un leve retroceso respecto al cierre de la jornada anterior, confirmando que el índice se mantiene en la zona más baja de los últimos meses. El comportamiento de hoy refleja la cautela de los inversores ante un dólar fuerte, petróleo volátil y mercados en alerta, factores que limitan una mayor compresión de la brecha de tasas con los bonos del Tesoro estadounidense.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana estuvo marcada por una volatilidad significativa que llevó al indicador a superar momentáneamente la barrera de los 600 puntos. El viernes 20 de marzo, el índice trepó hasta las 633 unidades, impulsado por las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la política de tasas de la Reserva Federal. Esta subida generó preocupación en el equipo económico.

Sin embargo, a partir del lunes 23 de marzo, se inició una fase de recuperación. Ese día, el riesgo país recortó 27 unidades para ubicarse en los 600 puntos básicos, en sintonía con una mejora del clima global y un alza generalizada de los ADR argentinos en Wall Street. La desescalada de tensiones militares internacionales permitió que los bonos soberanos Globales y Bonares avanzaran un 1,2% en promedio, iniciando el camino de descenso del índice.

Hacia la mitad de la semana, el indicador logró finalmente quebrar la tendencia alcista. El miércoles 25 de marzo, el Riesgo País perforó el piso de 600 puntos, cerrando en 595 unidades. La jornada de hoy jueves confirma esa trayectoria, estabilizándose en los 591 puntos, lo que representa una mejora neta respecto al pico de 634 unidades registrado el pasado fin de semana.

FN