Fuerte caída de escrituras en CABA: qué está pasando en el mercado

La compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires mostró una caída interanual cercana al 17% en febrero de 2026, generando preocupación en el sector. Sin embargo, desde el Colegio de Escribanos buscan llevar calma y contextualizar el dato.

“Hay una baja, sí, del 17%, casi del 17%, no tenemos que alarmarnos, no tenemos que entender que es algo puntual, sino que es un comportamiento que se está dando y que es estacional”, afirmó Valeria Goldman, vocera del Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires a Canal E.

La especialista explicó que esta merma no implica un cambio estructural del mercado, sino que responde a dinámicas habituales del inicio del año. Además, vinculó directamente el fenómeno con la menor disponibilidad de financiamiento: “Esto está ligado con la baja que existe también de los créditos hipotecarios”.

El impacto del crédito hipotecario en las operaciones

El acceso al crédito es clave para dinamizar el mercado inmobiliario. Goldman remarcó que cada operación financiada genera un efecto multiplicador: “Cada vez que hay un crédito hipotecario me va a dar la posibilidad de operaciones concatenadas o simultáneas”.

En ese sentido, la caída en los préstamos tiene un impacto directo sobre el volumen total de escrituras. De hecho, detalló que la baja en créditos es aún más pronunciada que la de operaciones: “En créditos es mayor y hubo una caída casi del 38% y eso es lo que hace que se resienta la compra-venta”.

A pesar de este escenario, destacó un dato positivo sobre el comportamiento de los compradores: “El argentino cuida su vivienda y cuida pagar los créditos hipotecarios”, subrayando que la mora en este tipo de préstamos ronda apenas el 1%.

Incentivos y expectativas para el mercado inmobiliario

Más allá de la coyuntura, Goldman se mostró optimista respecto al futuro del sector. Según explicó, existen incentivos fiscales que favorecen la compra de inmuebles, como la reducción o eliminación del impuesto de sellos en determinadas operaciones.

“No miramos el árbol, miramos el bosque”, sostuvo, al insistir en que el análisis debe ser integral y no centrarse en un solo dato mensual.

También señaló que el mercado viene de un ciclo positivo: “Son 40 meses ininterrumpidos de crecimiento en compraventas”, lo que incluso ha impulsado una suba en los valores del metro cuadrado.

Por último, destacó que, a pesar de la menor oferta de crédito, las operaciones continúan: “La gente a pesar de que no tiene crédito está sacando efectivo para poder salir a comprar inmuebles”.

En ese marco, desde el sector esperan una reactivación sostenida si mejora el acceso al financiamiento y se mantienen las condiciones actuales.

