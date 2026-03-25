Economía en “K”: crecimiento desigual y señales de alerta en el mercado interno

La economía argentina consolida un esquema de crecimiento fragmentado, donde conviven sectores altamente dinámicos con otros que no logran recuperarse. En ese contexto, el economista José Castillo describió un escenario que se aleja de las formas tradicionales de rebote económico.

“Parece que sí, por lo menos durante un tiempo bastante largo”, afirmó a Canal E, al referirse a la persistencia de esta dualidad. Según explicó, las expectativas iniciales de una recuperación rápida quedaron atrás: “Estamos viendo algo que es parecido a una K donde una patita va para abajo y otra patita va para arriba”.

El dato agregado muestra una mejora: la actividad económica creció alrededor de 4,4% en 2025. Sin embargo, ese número esconde fuertes disparidades sectoriales. Mientras el complejo agroexportador tuvo un crecimiento explosivo del 32% y la minería junto con el sector energético avanzaron cerca de un 9%, otros rubros clave muestran retrocesos significativos.

Crecimiento impulsado por sectores primarios

Castillo explicó que el impulso de la economía proviene casi exclusivamente de sectores vinculados a recursos naturales. “Tenemos un crecimiento muy grande en todo lo que es el sector agrícola o ganadero”, señaló, destacando además el rol de la energía y la minería.

No obstante, advirtió que parte de los indicadores positivos pueden resultar engañosos. Sobre el sistema financiero, precisó: “Ese número parece grande, pero eso tiene poco reflejo en la economía real”, aludiendo al crecimiento impulsado por tasas de interés y dinámicas especulativas más que por expansión del crédito o el empleo.

Este patrón, según el economista, podría sostenerse en el tiempo, aunque con condicionantes como el clima en el caso del agro o los precios internacionales en energía.

Industria y consumo, sin señales de recuperación

En contraposición, la industria cayó cerca de 4% y el comercio —termómetro del mercado interno— continúa deprimido. Castillo fue contundente al analizar el enfoque oficial: “No apuesta al sector industrial para nada, no apuesta a la reactivación del mercado interno”.

Además, vinculó la debilidad del consumo con la pérdida de poder adquisitivo. “Sería medio milagroso que con salarios cayendo el comercio se reactive”, sostuvo, señalando que las paritarias corren por detrás de la inflación.

En ese sentido, advirtió que el principal riesgo sigue siendo la dinámica de precios: “Los papeles se le queman al gobierno si claramente no logra bajar la inflación”.

Finalmente, también mencionó el impacto del contexto internacional, especialmente la suba del petróleo. Si bien podría beneficiar a mediano plazo las exportaciones energéticas, en lo inmediato genera presión sobre precios internos: “Hoy está rebotando en el precio que vemos en las estaciones de servicio”, concluyó.

