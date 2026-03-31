Dólares digitales: crece su uso y ya se integran a la economía cotidiana

El avance de los dólares digitales o stablecoins ya no es una tendencia de nicho, sino una transformación en pleno crecimiento dentro de la economía global y local. Sebastián Siseles, CEO de Veseo, lo resumió con claridad: “Era un nicho reducido, está creciendo cada vez más”, al destacar la expansión acelerada de estas herramientas financieras.

Según explicó, el crecimiento es exponencial: “El crecimiento de la adopción de las stablecoins está creciendo al 100%”, lo que evidencia un cambio profundo en la forma en que las personas ahorran y realizan transacciones. Estas monedas digitales mantienen una paridad cercana al dólar: “Cotizan uno a uno contra el dólar americano”, lo que las convierte en una alternativa atractiva frente a la volatilidad de las monedas locales.

Además, subrayó sus ventajas operativas: “Permite las transacciones instantáneas, globales, sin perder tiempo, sin extra costos”, lo que explica su rápida adopción tanto en individuos como en empresas.

De refugio de valor a herramienta de pago cotidiano

Inicialmente, los dólares digitales eran utilizados como resguardo frente a la inflación. Sin embargo, su evolución los llevó a integrarse en la vida cotidiana. “La gran adopción... es poder convertir nuevamente esos dólares digitales a moneda local en el punto de venta”, explicó Siseles.

Esto implica que los usuarios pueden pagar consumos diarios directamente con sus ahorros digitales: “Automáticamente el sistema me permite transformar esos dólares digitales a pesos argentinos”, lo que facilita su uso sin fricciones.

El fenómeno también se expandió hacia el mundo corporativo. “Empezó con el usuario final... pero ahora están viendo las pymes y grandes empresas y hasta bancos la utilidad”, afirmó, destacando el ahorro en costos y tiempos frente a las transferencias tradicionales.

Para ilustrarlo, compartió su experiencia personal: “Con el dólar digital en el momento que hubiese querido, a los 5 segundos hubiese tenido mi plata”, en contraste con las demoras del sistema bancario.

Regulación y desafíos del sistema financiero

El crecimiento de las stablecoins también plantea desafíos regulatorios. Siseles advirtió que el principal reto no es tecnológico, sino institucional: “Hay una regulación que va y viene, que los reguladores todavía no lo tienen tan claro”.

En ese sentido, remarcó la importancia de actualizar los marcos normativos: “El desafío es que el regulador no adopte criterios del siglo pasado para regular activos del siglo que viene”, una frase que sintetiza la tensión entre innovación y regulación.

Además, destacó nuevas oportunidades dentro del ecosistema digital, como la posibilidad de generar rendimientos con estos activos: “¿Por qué no puedo empezar a prestar ese activo o invertirlo?”, planteó, en referencia al desarrollo de las finanzas descentralizadas.