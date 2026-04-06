CGT: se reúne la cúpula y busca una movilización conjunta con la Iglesia por el Día de los Trabajadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión del Consejo Directivo para el próximo jueves con el objetivo de evaluar el estado de su estrategia y presentaciones judiciales en contra de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, como así también para definir sus próximas acciones de cara al malestar por los salarios y el empleo.

Según indicó Clarín, desde la central obrera ya se encuentran trabajando en una nueva medida el próximo 30 de abril, durante la antesala del Día de los Trabajadores, con una propuesta de un acto compartido con la Iglesia en Plaza de Mayo. La iniciativa se incluiría dentro de la agenda a discutir en caso de concretarse el encuentro del Consejo Directivo.

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"Se está trabajando en la idea de una misa, un encuentro multisectorial que no solo se referencie en los gremios, sin banderas y que sume la participación de entidades empresarias, de la sociedad civil, diversas organizaciones preocupadas por la realidad económica y social", detalló uno de los líderes de la CGT según el medio mencionado.

Otro de las preocupaciones inmediatas que moviliza el encuentro del Consejo Directivo de la central obrera es la situación actual de los salarios y el empleo, teniendo en cuenta que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los gremios en los últimos meses firmaron aumentos de salario por debajo de la inflación.

"Algunos compensaron en parte la inflación, pero siguen quedando abajo", indicó un dirigente, señalando que algunos otros gremios lograron incorporar sumas fijas para poder superar el 2% mensual impuesto por el Gobierno, aunque remarcan que, de todas formas, los incrementos quedaron por debajo de la inflación que ya acumula siete meses de aceleración en un contexto con sectores con actividad en retroceso y una inflación mensual del 3%.

Según indicó un dirigente de la CGT, la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor para aquellos trabajadores de gremios que firmaron acuerdos a largo plazo, dado que ya no cuentan con la posibilidad de renegociar paritarias. Este es el caso de Camioneros, donde Hugo Moyano firmó un acuerdo por un incremento escalonado de 10,1% para el semestre marzo-agosto, sin margen para renegociar.

Otros gremios como comercio, construcción, sanidad, alimentación, encargados de edificio, entre otros, concretaron acuerdos por debajo de la inflación pero a plazos más reducidos. En este caso la excepción la tienen los bancarios, quienes firmaron subas mensuales equivalentes al IPC y los trabajadores de entidades deportivas, con un incremento del 3,5% en marzo, el cual aspira a superar la inflación mensual.

"El problema es que el proceso productivo está estancado, las actividades están muertas y la sangría del cierre de empresas y los despidos no se detiene", argumentaron desde la cúpula de la CGT y consideran que, en medio de un escenario delicado, deben "actuar con prudencia y sintonía fina" para evitar que se agrave la situación.

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La CGT y la estrategia en Tribunales contra la reforma laboral

Esta es la primera reunión del Consejo Directivo de la CGT tras la sanción de la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei, medida contra la cual se encuentran impulsando una estrategia en Tribunales y donde ya obtuvieron una medida cautelar que ya puso en peligro 82 artículos de la iniciativa, mientras esperan un fallo de "fondo" con respecto a la constitucionalidad de la medida en el corto plazo.

La cautelar impuesta por el fallo del fuero laboral es provisoria y abre nuevamente el conflicto por la iniciativa, lo que impulsa a la central obrera a definir los próximos pasos a seguir en su estrategia de cara a la apelación que realizará el Ejecutivo durante los próximos días con el patrocinio de la Procuración del Tesoro.

AS.

LT