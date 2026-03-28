Para la CGT, la nacionalización de YPF "no fue un capricho", y para Máximo Kirchner es "por lo que tienen secuestrada a Cristina"

Este viernes, la Justicia de Estados Unidos dejó sin efecto la sentencia contra YPF y el Estado argentino quedó eximido de abonar US$16.000 millones. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la resolución de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que había establecido una indemnización de carácter millonario.

En ese contexto, Máximo Kirchner utilizó el acto de asunción de Mayra Mendoza al frente del Partido Justicialista (PJ) de Quilmes para fijar posición sobre el tema. "Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF”, sostuvo el legislador.

“Defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo. Pero a la medida que te ganas el amor de tu pueblo, te ganás el odio de aquellos que los quieren siempre mantener con migajas a raya y sin levantar la voz", afirmó el hijo de la expresidenta.

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Y concluyó: "Hay que tener coraje y voluntad para sacar esto adelante".

Reacción de la CGT tras el fallo por YPF en Estados Unidos

Por su parte, la CGT difundió un comunicado en el que también se pronunció sobre la decisión de la Justicia estadounidense favorable a la Argentina y, en paralelo, cuestionó al presidente Javier Milei.

"Mientras que, en público, Milei validaba la posición de los fondos buitre, frente a los tribunales esgrimía los mismos argumentos jurídicos empleados por la defensa argentina en 2020, confirmados, con contundencia, por los tribunales de Nueva York", indicaron desde la central obrera.

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Y añadieron: "La nacionalización de YPF no fue un capricho y la crisis energética frente al escenario global dan una muestra sobrada de ello. Gracias a su recuperación, Vaca Muerta es hoy una de las principales fuentes de combustible y de generación de empleo que ofrece, al Gobierno nacional, una bocanada de alivio en un mar de incertidumbres".

Para cerrar, la organización sindical sostuvo: “No hay independencia sin soberanía. No hay soberanía sin YPF”.

NG