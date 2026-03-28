Cristina: “Quedó claro que la expropiación de YPF se hizo conforme a derecho”

El histórico fallo de la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, lo celebró todo el arco político argentino. Las apreciaciones fueron diversas: el oficialismo se atribuyó la victoria judicial y atacó la estrategia legal que tuvieron los gobiernos kirchneristas desde el inicio de la disputa legal en los Estados Unidos. Desde el peronismo, en tanto, elogiaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof por haber estatizado a la empresa petrolera.

Justamente Cristina fue una de las primeras en salir a hablar sobre el fallo. Sostuvo que “las disposiciones del estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico de un país, es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.

La exmandataria también agradeció a los abogados de Sullivan & Cromwell LLP, la firma que defendió al Estado argentino desde enero de 2020. Y finalizó un largo posteo con tres posdatas: que la posición argentina “siempre fue apoyada por Estados Unidos, tanto en su administración demócrata como republicana”; que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho; y que “la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país”.

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Para el gobernador Axel Kicillof, el fallo a favor de YPF dejó “en evidencia años de mentiras”: “Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”. “Mientras Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, se despachó el mandatario provincial. Y destacó en ese sentido la “decisión” de Cristina.

Kicillof subrayó que la nacionalización de la empresa petrolera “fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas”, debido a que es “una palanca de desarrollo del país clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”. “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”, criticó.

La Oficina de Respuesta Oficial estuvo ayer muy activa. Además de responderle a Kicillof (ver recuadro), se ocupó de amplificar en redes las voces de dos funcionarios que participaron del caso: la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. “La noticia impacta rotundamente no solo para YPF, sino para la Argentina. Es un día para festejar, porque las probabilidades de que pasara esto eran del 15%”, dijo la funcionaria. “Estábamos convencidos de que teníamos razón, que nos asistía el derecho internacional, y hoy eso quedó plasmado”, indicó el exsecretario de Justicia.

Alberto Fernández se refirió a las declaraciones que al mediodía hizo el presidente Milei, donde se atribuyó el logro. “’Ganamos’, dijo el mosquito. Lamento que el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban”, declaró el expresidente. Y destacó el trabajo de la Procuración del Tesoro durante su gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos, que lograron “que se reconozca que el Estado puede expropiar una empresa por razones de utilidad pública”.

El partido de Mauricio Macri emitió un brevísimo comunicado en redes sociales donde destacó que la Cámara de Nueva York tomó “los argumentos que el PRO planteó en 2017 y que durante muchos años el kirchnerismo eligió ignorar”. “En 2012 –remarcaron– fuimos los únicos que votamos en contra de una expropiación improvisada que terminó exponiendo al país a este nivel de riesgo. Ahí está la diferencia: entre decisiones que cuestan miles de millones y convicciones que protegen a los argentinos”.

Patricia Bullrich, al igual que Milei, atacó a Kicillof. “Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que les costaba a los argentinos 16 mil millones de dólares”, dijo la senadora libertaria. Y concluyó: “Estamos ordenando y resolviendo el desastre que dejaron”.

Tomó el guante y le respondió a Bullrich la senadora justicialista Juliana Di Tullio. “Vos perdiste. Votaste en contra de la nacionalización de YPF. Si fuera por vos, seguiría siendo de Repsol”, le marcó a su colega de la Cámara alta. Sus pares del bloque justicialista del Senado señalaron que la Justicia les puso fin “a años de mentiras respecto al procedimiento realizado para la recuperación de la petrolera”.

El excanciller Diego Guelar, en tanto, decidió elogiar al gobernador bonaerense. “¡Gran triunfo jurídico de Argentina! Finalmente, Kicillof tenía razón”, se sinceró. El también exministro de Relaciones Exteriores del peronismo Jorge Taiana señaló: “Se cayó el mamarracho jurídico que pretendía obligar a la Argentina a pagarles a los buitres”. “Milei, junto con los fondos buitres, es el gran derrotado de hoy”, acusó el hoy diputado nacional.

“Kicillof miente cínica y descaradamente”

La Oficina de Respuesta Oficial se ocupó de responderle a Axel Kicillof luego del fallo a favor de YPF en la Justicia de EE.UU. El gobernador bonaerense, que como ministro de Economía encabezó la expropiación de la petrolera, dijo que el oficialismo trabajó “siempre para los buitres” y que Milei “actuó como empleado de intereses extranjeros”. La fuerza de choque digital del Gobierno dijo que esos dichos son “una mentira descarada y cínica que busca ocultar la irresponsabilidad grosera de sus políticas populistas”. “Lo que hoy celebra descaradamente como un triunfo propio fue, en realidad, una bomba de tiempo que el equipo jurídico de esta administración tuvo que desactivar con absoluto profesionalismo”, señalaron.