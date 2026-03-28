Adorni sigue arropado por el Gabinete y se muestra hiperactivo, pero la Justicia lo incomoda

Manuel Adorni consiguió que todos los actores principales del Gobierno le brinden su total respaldo. Ayer, antes de que seconociera el veredicto del juicio de YPF en EE.UU., el jefe de Gabinete volvió a sentir el apoyo del Presidente y de la primera plana libertaria. Es la primera vez que la interna que surca las entrañas del Gobierno se aplacó. La razón fue su escándalo. Pero alrededor de su figura siguen gravitando varias preguntas sobre su futuro si su panorama judicial se oscurece.

Javier Milei es consciente de la grave situación que atraviesa su ministro coordinador y evitará que su desenlace sea idéntico al del excandidato a diputado nacional José Luis Espert. Un fantasma que sigue recorriendo toda La Libertad Avanza. Al legislador lo sostuvieron todo lo posible hasta que se quebró y renunció a su postulación. El jefe de Estado promete que esta ocasión será diferente y por eso sumó al ministro coordinador al acto de inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal que fue ideado por el ministerio de Sandra Pettovello el viernes a partir de las 11 de la mañana.

Allí, además de tener contacto con el economista mano a mano antes del evento, Adorni se tomó una fotografía con Horacio Marín, CEO de YPF, el Presidente, su hermana Karina y Pettovello. Fue una imagen para celebrar el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de Argentina en la causa por la expropiación de la petrolera estatal. Otro gesto para desviar el foco de atención del tema que atraviesa a todo el Gobierno. Y, de paso, sirvió para mostrar a un Adorni sonriente. Bien lejos de los gestos compungidos e irritados que supo exhibir en los últimos días ante preguntas sobre su situación patrimonial que lo incomodaron de manera visible.

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El oficialismo, sin fisuras, anticipa que en los próximos días continuará intentando que el jefe de Gabinete siga participando de las buenas noticias. Que su discurso sea de gestión. Incluso, dejaron trascender la posibilidad de que encabece nuevamente conferencias de prensa periódicas para comunicar anuncios.

Detrás de este plan, juran en Balcarce 50, están todos los sectores alineados. Desde Karina Milei, la persona que impulsó al vocero hacia la coordinación de ministerios, hasta Santiago Caputo, pasando por Martín y Eduardo “Lule” Menem. Pese a las diferencias que saben exhibir, y que no tendrán ningún tipo de saldo en el corto plazo, todos consideran que Adorni debe continuar.

Como contó este medio, la secretaria general de la Presidencia lo defiende porque es un hombre que considera de absoluta confianza. De esas personas que no sobran a su lado. Caputo, en cambio, es pragmático. Intuye que, si sale de su función el excandidato a legislador, el puesto podría recalar en alguno de sus enemigos internos, como Martín Menem. Un escenario complicado.

Además, a Adorni le sigue valorando que fue un verdadero dique de contención para el desembarco de los Menem en el área que conduce, negando puestos para gente de confianza de los riojanos. Hay otro motivo que obliga al Gobierno a sostener al exvocero presidencial: la economía.

Hay más de un libertario que recuerda que cuando Guillermo Francos salió eyectado de su último cargo público los mercados reaccionaron de manera negativa, con suba del dólar e incremento del riesgo país. El cimbronazo político podría tener consecuencias económicas, evalúan en La Libertad Avanza, y no hay margen de error con una inflación que dejó de descender.

El problema que se le plantea a la administración Milei es hasta qué momento puede durar un funcionario que es noticia permanente por su situación judicial. ¿Qué pasará si no logra repuntar su posición en la opinión pública, un tema que el oficialismo sigue muy cerca?

Los sondeos ya llegaron a las oficinas de Balcarce 50 y los datos que exhiben no son buenos para el hombre que lidera el Gabinete. “El tema pegó muchísimo, hace 15 días que todos los medios hablan de lo mismo”, reconocen en la Casa Rosada. Pero confían en que el envión de las últimas horas, con la sentencia sobre YPF, puede ayudar a superar el vendaval. Otras voces insisten en que si el panorama se agrava, el propio Adorni dará un paso al costado consciente de que le está haciendo daño al Gobierno que integra.

El frente judicial por sus vuelos a Punta del Este, Uruguay, es complejo: una segunda testigo clave –la secretaria del piloto y broker Agustín Issin Hansen– se presentó ante el juez federal Ariel Lijo y aportó una definición que golpea el núcleo de la defensa oficial: aseguró que el traslado de la familia del jefe de Gabinete a Punta del Este fue, en rigor, una “invitación de Marcelo Grandío”.

La declaración testimonial no solo refuerza la hipótesis del fiscal Gerardo Pollicita sobre el presunto delito de dádivas, sino que desmiente de forma tajante lo afirmado por el propio Adorni en conferencia de prensa, ámbito en donde aseguró que él pagó su estadía vacacional.

Pollicita pidió más medidas para investigar al ministro

El expediente que incomoda al ministro coordinador seguirá generando obstáculos para el Gobierno. Después de ordenar el allanamiento de las oficinas de la empresa Alpha Centauri, en San Fernando y la Televisión Pública, el juez federal Ariel Lijo ya tiene nuevas solicitudes del fiscal Gerardo Pollicita. El representante de Ministerio Público ahora quiere conocer las declaraciones juradas de Adorni desde el año 2022, sean públicas o reservadas. También pidió reconstruir todos los viajes realizados al exterior, pero también solicitó que el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires aporte información sobre el titular “del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado en ese barrio, a nombre de Manuel Adorni o su mujer Bettina Julieta Angeletti”, según anticipó el diario La Nación. Con el mismo objetivo, Lijo ahora deberá decidir si libra oficios al Registro de la Propiedad Inmueble porteño para que detalle los bienes de Adorni y su esposa en la Capital, incluyendo porcentajes, titularidad, fecha de las compras y si tienen inhibiciones. Hay otra solicitud, pero enfocada en los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para saber cuántos vehículos tienen. Hay otra situación que le llega a Adorni en lo más íntimo. Ahora el juez quiere peinar los inmuebles en tierra bonaerense que aparezcan a nombre de Silvia Pais, que es la madre del ministro y de la señora Norma Zuccolo. Tiene 95 años y aparece en una declaracion jurada como la persona que le prestó dinero a Adorni. La mira de los investigadores también apunta al country Indio Cuá Golf Club, ubicado en la Ruta 6, km 173, de Exaltación de la Cruz. La pregunta es si se puede identificar a la pareja con el socio 380-99 de ese consorcio privado.