Defensa le puso fecha al relanzamiento de la obra social militar tras la crisis de Petri

El ministerio de Defensa instrumentará cambios a partir del mes próximo. Es por eso que el OSFA, la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas estará operativa a partir del 1 de abril. En cumplimiento del decreto “88/2026 y el Plan de Transición” la gestión del actual ministro de Defensa, Carlos Presti, pone en vigencia la nueva obra social para el personal, luego de las quejas y la mala prestación de servicios que generó la gestión de Luis Petri en el IOSFA, que logró acumular una deuda de $300 mil millones.

Un dato central de la nueva Obra Social es que no arrastrará ni con las deudas ni con el déficit operacional que tenía la anterior. De esa manera, y con el objetivo de tener las cuentas saneadas el OSFA se organizará “sobre un modelo centrado en el ordenamiento, la eficiencia y la sustentabilidad del sistema de salud de la familia militar”, tal como se informó de manera oficial a través de un comunicado.

En ese marco se buscará implementar el “Plan Integral de Prestaciones (PIP), como eje para ordenar el sistema y garantizar su sustentabilidad”; el “Fortalecimiento de los controles sobre prácticas médicas, mejorando la eficiencia del gasto”; la “Optimización de compras y gestión de medicamentos, con reducción de costos” y la “Simplificación de sistemas y estructuras, orientada a reducir costos operativos” según informaron fuentes oficiales.

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El pasado 3 de marzo Presti designó a las nuevas autoridades de la OSFA, “el Presidente del Directorio al General de Brigada (R) Sergio Maldonado y como Vicepresidente al General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez”, según se informó oportunamente.

La OSFA trabajará con el aporte de los afiliados y de esa manera buscará reanudar el normal funcionamiento. Se da luego de que la prestación de servicio de salud tanto para las FF.AA. como para el personal de las Fuerzas de Seguridad, tuviese enormes déficits en la prestación de los servicios y acumuló deuda con efectores de salud, personal médico, y otros ítems.

De hecho, el decreto 88/26 dividió las obras sociales, mientras que la OSFA se hará cargo de las FF.AA., el OSFFESEG estará a cargo de la prestación de servicios de salud para la Gendarmería, la Prefectura, la PSA y la Policía Federal. Ello fue producto de una puja interna en la que logró imponerse Patricia Bullrich antes de ocupar una banca en Senado.

La creación de la nueva obra social tiene incluido un proceso de transición para el “IOSFA, que contempla la adecuación de sistemas, la coordinación con prestadores en todo el país y la separación operativa de afiliados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad”, siempre con el objetivo de garantizar la prestación de servicios para los afiliados.

El saneamiento de las cuenta se realizará a su vez con el “ingreso progresivo de recursos por parte del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que permitirá avanzar en la regularización gradual de pagos a prestadores y proveedores”. De esa manera, se irá saneando la enorme deuda que la gestión del mendocino Petri dejó.

Por otro lado, hay una enorme cantidad de bienes inmuebles que pertenecen al IOSFA. En la cartera de Defensa desmintieron de manera tajante las versiones que indican que se venderán para hacer frente a las deudas.

Tampoco hay claridad respecto de las inmuebles que el IOSFA alquila a lo largo y ancho del país, para atención de sus afiliados.

Según pudo saber este medio, en Defensa contemplan la creación de una Comisión Ad Hoc para continuar definiendo el modelo de funcionamiento y todas las temáticas concernientes al funcionamiento operativo junto al Directorio de la OSFA recientemente asumido.

El ministro Presti mantuvo días atrás una visita a EE.UU. más específicamente al Pentágono. Se trata de la segunda visita oficial del titular de la cartera de Defensa en pocas semanas.

El militar en uso de licencia (para poder asumir al frente de Ministerio) negocia la compra de helicópteros Black Hawk, como parte de la renovación armamentística de las Fuerzas Armas, en el marco del alineamiento con la administración de Donald Trump.