Milei sobre el fallo a favor en la causa YPF: "Era el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas"

El presidente Javier Milei dirigió un mensaje en cadena nacional de radio y televisión sobre fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anula la condena a la Argentina por el caso YPF, el cual de haberlo perdido habría implicado "pagar la suma de US$ 18.000 de dólares, tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas", afirmó el presidente.

"Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia política, jurídica y diplomática del equipo de Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia, ante la irresponsabilidad triunfó la constancia", añadió.

Para Milei, el juicio era una "espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista".

Cristina Kirchner: "La expropiación de YPF se hizo conforme a derecho"

Con respecto a la oposición, señaló "con nombre y apellido" a Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof, quienes manifestaron que la decisión de la expropiación quedó validada. "Nada puede más lejos de la verdad, es una afrenta para los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado".

"Es importante que todos tengamos en claro que estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, mucho más de lo que el país está en condiciones de pagar, sin YPF y con un Estado fundido", agregó el mandatario.

Según Milei, el hecho de haber tenido que pagar la sentencia por US$ 18.000 millones "habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica. Además, es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasas de interés y menor crecimiento económico".

Más allá de la sentencia, el presidente afirmó que "hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir: menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia".

Milei anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley de expropiaciones, "para que la arrogancia y la política no nos vuelvan a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país. Y también quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa, bajo ningún punto de vista, que tal desastre no existiera, y todos lo sabemos muy bien".

Texto completo del mensaje de Javier Milei

Argentinos de bien, buenas noches. Tengo el enorme honor y la inigualable alegría de dirigirme ante ustedes hoy, en este breve mensaje, para informarles de un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para nuestro país.

Hace pocas horas, la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, un juicio que, de perderlo, hubiera implicado pagar la suma de 18.000 millones de dólares, tan solo el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas.

Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor.

Ante la adversidad, triunfó la perseverancia; ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia.

Por eso, hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista.

Hoy tenemos una nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional.

Este resultado es importante, y es necesario que todos tengamos algo en claro.

Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, mucho más de lo que el país está en condiciones de pagar, y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido. Porque, repito, un fallo adverso en este juicio le habría costado al país —a todos nosotros— 18.000 millones de dólares.

Tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica. Además, es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasas de interés y menor crecimiento económico.

Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir: menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia.

Entonces, el populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo y trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones en el país, especialmente las estratégicas que se realizan con una mirada de largo plazo.

Que se entienda: para todos los que se llenan la boca hablando de soberanía, del desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender esos intereses es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla.

Al adoptar el modelo opuesto, los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron.

El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración.

Repito: una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro; nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos.

Esta administración, una vez más, levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y también de las necesidades del futuro.

Por eso, hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelvan a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país.

Y también quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa, bajo ningún punto de vista, que tal desastre no existiera, y todos lo sabemos muy bien.

La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores.

Por eso, quiero brindar algunos reconocimientos individuales. Este logro es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y compartido del equipo jurídico del Estado, conducido por la secretaria Legal y Técnica, y cerebro jurídico de esta gestión, María Iribarne Murphy; el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira; y Juan Ignacio Stampalija, junto a sus equipos. Gracias, de parte de todos los argentinos de bien, por su excelencia técnica y su servicio a la patria.

Destacamos, además, el rol del canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford, cuya labor fue clave en la obtención de este fallo que fortalece el marco de previsibilidad necesario para el desarrollo de proyectos estratégicos y la consolidación del sector energético argentino.

Como dije al comienzo, hoy es un día de festejo nacional.

Argentina va a salir. Argentina va a ser grande nuevamente.

Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la patria!

En desarrollo...