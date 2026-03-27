Cadena nacional: Javier Milei habla sobre el fallo de la justicia de EEUU en el caso YPF

El presidente, Javier Milei, utilizará este viernes a las 20 la cadena nacional para hablar del fallo de la Justicia de Estados Unidos que anula la condena a la Argentina por el caso YPF. Será con un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Según precisaron fuentes oficiales, el set ya fue diagramado y esta tarde el Presidente grabará palabras para hablar de un hecho que calificó de “histórico” en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano de esta mañana.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó.

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Y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

Tribunal estadounidense anula sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina por la expropiación de YPF

Un tribunal de apelaciones estadounidense anuló el viernes una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina por nacionalizar la petrolera YPF en 2012. La sentencia supuso una gran victoria para Milei.

"Ganamos el juicio de YPF", escribió Milei en mayúsculas en la plataforma de redes sociales X, calificando la sentencia de 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. en Nueva York como el "mejor resultado posible."

El tribunal anuló una sentencia de la jueza Loretta Preska del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que ordenaba a Argentina pagar 16.100 millones de dólares a empresas que, según ella, se vieron perjudicadas por la nacionalización de las YPF en 2012.

En esa expropiación, el Estado argentino se hizo con el 51 por ciento de las YPF, que en ese momento estaban parcialmente controladas por el gigante energético español Repsol.

Dos años después, a Repsol se le concedieron 5.000 millones de dólares en daños, pero accionistas más pequeños como Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management, que en conjunto controlaban el 25,4 por ciento, no obtuvieron nada y demandaron en 2015.

Argumentaron que el gobierno no había hecho una oferta pública de compra, tal como exige la ley argentina, a estas dos empresas, que eran el segundo y tercer mayor inversor de YPF.

Argentina ha argumentado que tener que pagar el acuerdo —18.000 millones de dólares con intereses, según dice— causaría un grave daño a las finanzas de un país con problemas persistentes de deuda e inflación.

Afirmó que el acuerdo habría representado una gran parte de sus reservas de divisas extranjeras.

YPF es una emblemática empresa argentina fundada a principios del siglo XX como entidad estatal, pero fue privatizada en 1993 y finalmente pasó a estar bajo el control de Repsol, de España.

La entonces presidenta Cristina Kirchner renacionalizó el YPF en 2012, argumentando que no producía suficiente petróleo y gas para satisfacer la demanda argentina.

Si la sentencia de 16.100 millones de dólares se hubiera confirmado, gran parte del dinero habría ido a Burford Capital, una empresa británica que financia las demandas de otras firmas.