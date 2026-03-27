El Banco Central compró US$ 48 millones y ya suma más de US$ 4.000 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 48 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas aumentaron y llegaron a los US$ 43.712 millones, con una suba de US$ 176 millones respecto a la última jornada. El aumento en el nivel de reservas responde a la suba en las cotizaciones de activos que integran las reservas, como el oro, cuyo valor subió casi 3% hasta los 4.536 dólares la onza.

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La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 56 ruedas y suma compras por US$ 4.037 millones desde que comenzó el año.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 2.547 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.591 millones".

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario, en enero, la autoridad monetaria sumó US$ 4.037 millones, cifra que representa más del 40% de la meta anual de compras establecida por el equipo económico. En la semana, que tuvo dos ruedas hábiles menos por el feriado del Día de la Memoria, sumó US$ 251 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este viernes 27 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.382. El dólar Blue cerró a $1395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN