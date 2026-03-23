Analistas anticipan un ajuste gradual del dólar en los próximos meses

Las expectativas del mercado comienzan a delinear el comportamiento del dólar para abril de 2026, en un contexto de estabilidad cambiaria relativa pero con señales de posible corrección en los próximos meses.

Según las proyecciones relevadas por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA), distintos analistas y consultoras relevadas en el mercado prevén una suba gradual del tipo de cambio nominal a partir de abril.

Así, el tipo de cambio oficial podría mostrar una suba durante el cuarto mes del año, en línea con el esquema de bandas cambiarias que aplica el Banco Central. Este sistema ajusta el techo del dólar de acuerdo con la inflación, lo que habilita incrementos graduales sin necesidad de una devaluación brusca.

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A cuánto llegará el dólar en abril

En ese marco, distintos especialistas coinciden en que existe margen para que el dólar avance desde los niveles actuales. De hecho, el límite superior de la banda cambiaria podría ubicarse en torno a los $1.700 hacia fines de abril, lo que implica un recorrido potencial significativo antes de una eventual intervención oficial.

Por esto, para abril, la mediana de las estimaciones se ubica en $1.452 por dólar, mientras que para mayo asciende a $1.475 y en junio a 1.500 pesos. Las previsiones continúan en alza para los meses siguientes: $1.532 en julio y $1.565 en agosto.

Aun así, el consenso no apunta a un salto abrupto sino a una corrección acotada. Algunos analistas estiman que el tipo de cambio se encuentra “atrasado” en términos reales y que podría ajustarse si continúan bajando las tasas de interés o se revierte el atractivo de las inversiones en pesos.

Las proyecciones para los próximos 12 meses anticipan que el tipo de cambio alcanzará los $1.748 por dólar en febrero de 2027. Para diciembre de 2026, la mediana de expectativas se ubica en $1.707, de acuerdo a la información difundida por el BCRA.

Por su parte, el promedio de los diez mejores pronosticadores del REM esperan valores superiores en cada período: $1.468 en abril, $1.490 en mayo, $1.522 en junio, 1.553 en julio, $1.585 en agosto, $1.716 para diciembre y $1.750 para el mismo horizonte de 12 meses.

Las proyecciones para comienzos de 2027 muestran que la expectativa de los analistas sigue siendo de incrementos acotados en el tipo de cambio nominal. El consenso ubica al dólar en $1.748 para el segundo mes del año que viene, cifra que representa una baja de 20 pesos respecto a las estimaciones anteriores.

Quienes conforman el REM aseguran que el comportamiento del tipo de cambio estará condicionado por factores externos e internos. Entre ellos, se destacan la evolución de los precios de exportación, como la soja y el petróleo, el ingreso de divisas por la cosecha y el nivel de tasas de interés en pesos.

Además, es importante destacar la estrategia oficial de acumulación de reservas y control monetario, que viene contribuyendo a sostener la estabilidad cambiaria en el arranque del año.

FN