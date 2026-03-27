El Riesgo País de Argentina cerró este viernes 27 de marzo de 2026 en 610 puntos básicos, según los registros finales de Rava Bursátil. El índice experimentó un avance del 3,5% diario, impulsado por una caída promedio del 0,4% en los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales). La dinámica de la jornada estuvo marcada por factores externos desfavorables, principalmente el alza del petróleo Brent, que alcanzó máximos desde 2022 ante la falta de avances en el conflicto de Oriente Medio.

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A nivel local, el mercado de acciones mostró un comportamiento divergente, con subas en el sector petrolero tras un fallo favorable por la estatización de YPF, lo cual no fue suficiente para contener la presión al alza sobre el diferencial de tasas de la deuda soberana.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la semana en 610 puntos. Durante la rueda de este viernes 27 de marzo, el indicador inició con una apertura de 583 puntos, valor que también representó su mínimo diario. Sin embargo, la presión vendedora sobre los títulos públicos argentinos llevó al índice a alcanzar un máximo de 610 unidades hacia el cierre de las operaciones. Este valor representa un incremento de 27 puntos básicos respecto al cierre del jueves 26 de marzo, cuando se había ubicado en 583 puntos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La evolución del indicador durante la última semana reflejó una alta sensibilidad a la agenda geopolítica internacional y los precios de la energía. El lunes 23 de marzo, el Riesgo País inició la semana en la zona de los 600 puntos, tras haber alcanzado picos de 633 unidades el viernes previo. Durante esa jornada, el índice cedió terreno gracias a señales de distensión entre Estados Unidos e Irán, lo que permitió un rebote en los activos emergentes. Como reportó Infobae, en aquel inicio de semana "las acciones argentinas treparon hasta 10% en Wall Street y el riesgo país cedió por una mejora del clima global".

Sin embargo, la tendencia bajista se revirtió rápidamente hacia el final del periodo. El miércoles 25 de marzo, el índice cerró en 595 puntos, pero volvió a mostrar signos de debilidad el jueves 26, situándose nuevamente en 583 unidades antes del salto definitivo de hoy. Según el análisis de la consultora Rava Bursátil, la jornada de este viernes estuvo "condicionada además por la suba de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EE. UU., cuyo Treasury a diez años rinde 4,45% anual", lo que encareció el costo del crédito para los países emergentes.

En este contexto, el analista Salvador Di Stefano advirtió sobre los desafíos que presenta el nuevo escenario energético: “La suba del petróleo trae oportunidades y amenazas, aumentó el riesgo país y las proyecciones de inflación, hay que recalibrar los objetivos para 2026”. Con el cierre de hoy en 610 puntos, el indicador consolida una semana de alta volatilidad, alejándose del piso de 482 puntos alcanzado en enero y situándose nuevamente por encima de la barrera técnica de las 600 unidades.

FN