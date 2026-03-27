Las acciones de YPF suben con fuerza este viernes y llegan a trepar 6%, impulsadas por un fallo judicial favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de la petrolera.

En contraste, los papeles de Burford Capital —principal beneficiario del juicio— se hunden más de 35% en el mercado, reflejando el impacto negativo de la decisión sobre sus expectativas de cobro.

El sitio especializado Investing.com replica que "las acciones de Burford Capital caen actualmente más de un 36% este viernes tras varias suspensiones de negociación por volatilidad después de que un tribunal de apelaciones estadounidense anulara una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina relacionada con la incautación de la petrolera estatal YPF en 2012".

El movimiento se da luego de que la Justicia emitiera un fallo que favorece la posición del Estado argentino en el litigio por la nacionalización de YPF, un caso que el mercado sigue de cerca por su potencial impacto millonario.

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