Milei, sobre la expropiación de CFK a YPF: “Pusieron a todos los argentinos en riesgo”

Por cadena nacional, el presidente, Javier Milei, destacó que el fallo favorable a Argentina por la expropiación en 2012 de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”. Acusó a Cristina Kirchner de poner “a todos los argentinos en riesgo”. Habló anoche junto a parte de su gabinete, pero por la mañana se había mostrado con otros funcionarios, además del titular de la petrolera estatal, Horacio Marín.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei en un mensaje grabado de ocho minutos. Dijo que Argentina evitó pagar US$ 18 mil millones, “el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”, que “era virtualmente imposible” de abonar. El monto definido era de US$ 16 mil millones, pero el Presidente agregó los intereses por US$ 2 mil millones que podrían haberse sumado a esta fecha.

“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó en su mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada que se transmitió a las 19.

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En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas”. Así hizo referencia a la estatización de YPF en 2012 por parte de la expresidenta Cristina Kirchner y el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien Milei calificó de “inefable”. “Los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron”, acusó.

“Nada puede estar más lejos de la verdad”, dijo Milei. Añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”. Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura sucida que podría habernos costado todo”.

Por otro lado, anunció que el Poder Ejecutivo planea que se trate en el Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones. Buscan que, de este modo, “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, subrayó. El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.

Como cierre del mensaje, Milei afirmó que “hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria”.

La cadena la realizó acompañado del canciller, Pablo Quirno, ministro de Economía, Luis Caputo, secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el subprocurador Juan Ignacio Stampalija. Por la mañana había difundido una foto junto a su hermana, Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, además del titular de YPF, Horacio Marín.

10% de probabilidad. Durante el día y en declaraciones radiales, Sebastián Amerio había opinado que “durante 10 años este caso no tuvo una resolución favorable y en el último mes empezaron a aparecer las resoluciones favorables que, por supuesto nos llenaban de confianza, pero siempre hemos sido muy prudentes, porque las posibilidades de éxito eran del 10%”.

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