Camioneros cerró su paritaria: Hugo Moyano firmó un aumento del 10,1% para marzo-agosto alineado con la pauta del Gobierno

El sindicato de Camioneros cerró su nueva paritaria con las cámaras empresarias del sector. El acuerdo establece un aumento salarial del 10,1% para el semestre que va de marzo a agosto de 2026, con incrementos mensuales escalonados.

El convenio fue firmado por el gremio que conduce Hugo Moyano, pese a que en las semanas previas había advertido que buscaba cambios en la modalidad de negociación y reclamaba una compensación mayor por la inflación.

La suba se pagará de manera progresiva: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, y 1,5% tanto en julio como en agosto. Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $53.000 en marzo, que se abonará por única vez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un acuerdo dentro de la estrategia del Gobierno

El entendimiento quedó en línea con la política salarial que impulsa el Gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. La estrategia oficial apunta a acuerdos salariales más largos y con subas moderadas, con el objetivo de evitar que las paritarias presionen sobre la inflación. Las negociaciones del gremio estuvieron monitoreadas por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, que ahora deberá homologar el convenio.

Además del aumento salarial, el acuerdo contempla otros beneficios para los trabajadores del sector. Desde abril se pagará un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad, destinado a empleados de las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Ese monto absorberá lo que ya estén abonando las empresas por ese concepto. También se incrementará la contribución patronal destinada a la obra social del gremio. El aporte empresarial subirá de $22.000 a $25.000 por trabajador.

La pelea de los Moyano: entrampados entre el escándalo y la ofensiva del Gobierno

El convenio incluye una revisión durante la primera quincena de junio de 2026. En esa instancia se analizará si hubo diferencia entre la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los aumentos otorgados. En caso de existir una brecha, las partes evaluarán una actualización para compensar ese desfase.

El reclamo previo del sindicato

Antes de cerrar el acuerdo, Camioneros había adoptado una postura más dura en la negociación. El gremio había planteado la necesidad de revisiones salariales más frecuentes y propuso pasar de acuerdos semestrales a paritarias trimestrales.

Además, el sindicato reclamaba una compensación del 8% por la pérdida frente a la inflación registrada en el período diciembre de 2025 a febrero de 2026.

Hugo Moyano echó a cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros tras versiones de un presunto fraude millonario

Finalmente, tras varias reuniones con las cámaras empresarias —la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC)— se alcanzó el acuerdo que ahora deberá ser homologado por el Gobierno.

LB