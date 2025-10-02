Hugo Moyano echó a cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros tras versiones de un presunto fraude millonario

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, echó a cuatro dirigentes de su gremio tras un presunto fraude millonario en el manejo de los fondos de un hotel. En paralelo, la agrupación comunicó el cierre temporal del alojamiento para realizar “reformas”.

A dos miembros los desplazó a principio de semana, mientras que a los restantes este jueves. Este lunes, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario administrativo, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego este jueves apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

Pese a que no están claro los motivos de la decisión, trascendió que los despidos se vinculan a la denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata. Según pudo saber La Nación, la investigación judicial comenzó el pasado 12 de septiembre, cuando se presentó una denuncia en la fiscalía N°10 de Mar del Plata.

La versión de mayor peso confirma que el administrador del alojamiento fue expulsado del sindicato y denunciado. La defensa considera que el damnificado carece de poder de decisión y que el origen de la investigación fue en la sede de la organización sindical de Buenos Aires.

Pablo Moyano, desplazado de su puesto en el sindicato

Se cree que la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, fue la verdadera inspiradora de los inminentes despidos. Esta teoría considera que, enemistada a muerte con el hijo mayor de su marido, quería borrar de la grilla sindical a quienes habrían permitido que Camioneros, el club presidido por Pablo, se convirtiera en “una vidriera de una buena gestión”.

Las distintas versiones se enmarcan en la fuerte interna que atraviesa Camioneros desde fines de 2021, cuando Pablo Moyano cuestionó a su padre, Hugo, por el rol de su esposa en la crisis financiera de la obra social, a través de la empresa IARAI, encargada de su gerenciamiento.

De tal forma, el líder sindical desplazó a Pablo de la secretaría adjunta de la Federaciones de Trabajadores Camioneros y, en su lugar, designó a Jorge Taboada. El hijo mayor de la familia mantuvo su puesto en la secretaría adjunta del sindicato de Capital y la provincia de Buenos Aires.

Durante el Comité Central Confederal de la CGT, Hugo Moyano dedicó una parte de su discurso para justificar el alejamiento de Pablo de la central obrera: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.

Hugo Moyano, su hijo Jerónimo y Octavio Argüello

En lugar de su progenitor, Hugo Moyano nombró a Octavio Argüello, a quien elogió en fuertes términos: “El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

