El Senado rechazó los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y del Garrahan

El presidente Javier Milei deberá promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario luego de que, este jueves, la Cámara de Senadores ratificara la vigencia de ambas normas tras el veto del Ejecutivo.

Las dos leyes fueron acompañadas por más de dos tercios de los senadores, por lo que el Gobierno deberá ejecutarlas. En el caso de la Emergencia Pediátrica, que busca aumentar los fondos para el Hospital Garrahan, la norma fue respaldada por 59 senadores, mientras que sólo 7 votaron en contra y 3 se abstuvieron.

Anteriormente, en Diputados, el veto contra la ley para el Garrahan había sido rechazado por 181 votos. En esa oportunidad sólo 60 diputados acompañaron el veto de Milei y uno se abstuvo.

Noticia en desarrollo