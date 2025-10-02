El Senado le dio media sanción al proyecto que declara estratégico y no enajenable al Regimiento de Patricios

Obtuvo media sanción en el Senado, con 56 votos a favor y 4 en contra, el proyecto que trata de impedir que se subaste el Regimiento de Patricios al declararlo “no enajenable”. La iniciativa define como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable el terreno ocupado por el Regimiento de Infantería 1”, que se encuentra en el barrio porteño de Palermo.

El proyecto también anula el proceso administrativo comenzado por el gobierno de Javier Milei para acelerar la subasta del lugar: una propiedad de 42.044 metros cuadrados, situada en la esquina de Cerviño y Bullrich, que en la actualidad ocupa Cencosud, un grupo chileno. En diciembre de 2026 se calcula que el Regimiento de Patricios será desocupado.

Fundado en 1806, el regimiento tuvo su bautismo de fuego en las Invasiones Inglesas y, desde entonces, participó en algunos de los momentos más importantes de la historia argentina como la Revolución de Mayo y la guerra con Brasil.

El Regimiento de Comando de Patricios N°1

Gustavo Riarte, reconocido historiador argentino, advirtió el pasado 14 de septiembre, en declaraciones a Radio Rivadavia, que subastar un ícono tan reconocido por todos los argentinos es imperdonable: “No ocurre en ninguna parte del mundo que se discuta vender una fracción del Ejército tan emblemática. Patricios es patrimonio nacional, y subastarlo significa subastar la memoria y la identidad del país”.

Y agregó: “Patricios fue el regimiento que creó la bandera junto a Belgrano. ¿Cómo se puede pensar en vender un símbolo que forjó nuestra identidad?”.

El historiador contó una anécdota sobre el lugar que implica a un histórico compositor de tangos: “En 1920, un colimba que cumplía el servicio en el regimiento, Juan Carlos Cobián, vivía el cuartel como una experiencia insoportable. Lo sancionaron y lo mandaron preso, a pan y agua. En esa celda escribió un tango inspirado en sus sufrimientos, que tituló justamente 'A pan y agua'. Ese tema se convirtió en un clásico del repertorio porteño”.

Riarte cerró la entrevista asegurando: “El cuartel no es solo un edificio, es la historia viva de la Argentina. Desprenderse de él es un acto ilegal, y sobre todo una señal de desprecio por las raíces de nuestra identidad”.

HM/DCQ