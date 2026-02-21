Reapareció Hugo Moyano y calificó el paro de la CGT contra la reforma laboral como "contundente"

Hugo Moyano, el titular del gremio de Camioneros, reapareció en la escena pública y calificó como “contundente” al paro convocado por la CGT, contra la reforma laboral, y ratificó su postura crítica respecto del proyecto de ley.

A través de un video difundido en un medio gremial, Moyano felicitó a los afiliados por la participación en la protesta y consideró que el paro fue “contundente”, mientras se trataba en el recinto el proyecto de Reforma Laboral, finalmente aprobado.

Según explicó Moyano, el nivel de acatamiento en el transporte de cargas volvió a mostrar la capacidad de movilización de Camioneros, uno de los sectores que le dio mayor volumen a la medida de fuerza, dado el peso que tiene la actividad en la logística y el abastecimiento. “Es una demostración más de que los camioneros estamos dispuestos a seguir permanentemente peleando por la dignidad de nuestro trabajo”, expresó el dirigente.

El dirigente sostuvo que su gremio “siempre defendió los derechos de los trabajadores” y que continuará atento a la aplicación de la nueva normativa.

La reforma laboral incorporó cambios en distintos aspectos de las relaciones de trabajo y generó diferencias dentro del sindicalismo. Algunos gremios eligieron sostener el diálogo, mientras que otros, entre ellos Camioneros, adoptaron una postura más dura frente a la iniciativa.

En los días previos a la votación de la reforma, había advertido que no compartía el espíritu de los cambios impulsados en el Congreso y que, a su entender, algunas modificaciones podían afectar conquistas históricas.

La reforma laboral, que introdujo ajustes en distintos aspectos de las relaciones de trabajo, generó posiciones divididas dentro del arco sindical. Mientras algunos sectores optaron por una postura de diálogo, numerosos gremios, entre ellos Camioneros, se ubicaron entre los más críticos.

Moyano ya había expresado antes del tratamiento legislativo que consideraba que el proyecto debía revisarse en determinados puntos: “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, afirmó en declaraciones públicas días atrás, en línea con el planteo que ahora retomó tras la huelga.

