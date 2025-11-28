Camioneros renovó el mandato de Hugo Moyano y su hijo Jerónimo ocupará la Secretaría Gremial

Camioneros renovó una vez más el mandato de Hugo Moyano frente a la Secretaría General del sindicato, al mismo tiempo que ascendió a su hijo menor, Jerónimo Moyano, a la Secretaría Gremial e Interior.

En general, todos los hermanos Moyano, menos Pablo y Facundo, que está en el SUTPA, crecieron o conservaron su lugar en el sindicato bajo el ala de su padre en el Congreso Ordinario de la Federación de Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM) llevado a cabo este viernes. Hugo Antonio continuará en la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, mientras que Karina mantendrá la Secretaría de la Mujer.

En esa misma línea, otro dato significativo, fue el desplazamiento de Marcelo “Feúcho” Aparicio, quien estaba frente a la primera vocalía y era cercano a Pablo Moyano, que ya fue corrido por su padre en 2021 de la Secretaría Adjunta. El lugar de Aparicio quedará en manos de Andrés Miño, delegado representante de la delegación de Zona Norte.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Karina Moyano, la hija de Hugo Moyano.

De esta manera, tras el Congreso desarrollado durante el día de hoy en el predio del Club Camioneros en Esteban Echeverría, Hugo Moyano extendió su conducción en la FEDCAM cuatro años más. En tanto que, Jorge Taboada, de Chubut lo acompañará como secretario adjunto. La apuesta del líder sindical parece priorizar a su hijo menor frente al primogénito.

Hugo Moyano echó a cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros tras versiones de un presunto fraude millonario

Quién es el menor de los Moyano

El nombre completo del menor de los Moyano es Jerónimo Antonio Mireles Moyano (26). Mireles porque así se llamaba su bisabuelo, Antonio es el segundo nombre de su padre, y Jerónimo fue puesto homenaje a un cacique apache admirado por el líder sindical, indicó Revista Noticias.

El hijo del tercer matrimonio de Hugo Moyano con Liliana Zulet desde chico comenzó a ser promovido por su padre dentro del sindicato y a abrirse su camino, hasta conducir la Secretaría de Juventud, cargo que hoy dejó para pasar a dirigir el Interior.

“Nací en esto, desde que tengo uso de razón fui a los actos del gremio. Es parte de mi vida y tengo vocación además como el resto de mi familia. Desde muy chico, siempre me interesó la política y la actividad sindical. Me crié en esto y se fue dando todo naturalmente”, describió Jerónimo en una entrevista con PERFIL.

Además de la vida sindical, estudió Ciencias Políticas en la UADE y Derecho en la UBA pero abandonó ambas carreras sin recibirse.

Cuando su padre estuvo en la Presidencia del Club Atlético Independiente, también lo acompañó y desempeñó tareas en la comunicación y la gestión.

