El Gobierno oficializó aumentos escalonados para los empleados estatales y un bono de $40.000

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en los sueldos de los empleados estatales estableciendo incrementos escalonados entre enero y mayo para el personal de la Administración Pública Nacional, junto con sumas fijas, actualizaciones en adicionales y nuevas escalas salariales en distintas áreas del sector público.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 30 de marzo en el Decreto 206/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la Ministra, Sandra Pettovello.

Las cinco fuerzas federales de Seguridad convocan a una movilización en reclamo por mejoras salariales

La normativa homologó el acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General y fija subas mensuales sobre las remuneraciones vigentes, en el marco de las negociaciones paritarias del empleo público nacional.

Aumentos escalonados y suma fija

El esquema definido contempla incrementos del 2,50% a partir de enero, 2,20% desde febrero, 2% en marzo, 1,70% en abril y 1,50% en mayo, todos aplicados sobre los salarios mensuales normales, habituales y permanentes de los trabajadores estatales.

Además, se acordó el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $40.000, que será abonada por única vez con los haberes correspondientes al mes de mayo de 2026 para el personal permanente y no permanente incluido en el convenio.

Revés para el Gobierno: La Justicia ordenó a Vialidad actualizar los salarios luego un año de congelamiento

El decreto también estableció la actualización de suplementos y adicionales vinculados al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo compensaciones por viáticos, movilidad, gastos de comida y reintegros por guarderías o jardines maternales.

Escalas salariales y otras actualizaciones

En paralelo, se fijaron nuevos valores en las escalas salariales para distintos sectores, como los profesionales residentes nacionales en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital Garrahan, con incrementos progresivos según el año de residencia.

Fuente: Decreto 206/2026

También se definieron nuevos montos para las becas de residentes, que se actualizarán de forma escalonada entre enero y mayo, siguiendo el mismo esquema de aumentos aplicado al resto del sector público.

Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de mayo de 2026 el Premio Estímulo a la Asistencia, con una actualización en sus montos, así como distintas condiciones vinculadas a licencias por examen, enfermedad y acompañamiento terapéutico.

El decreto establece además que se mantendrán vigentes, hasta esa misma fecha, las sumas fijas remunerativas no bonificables dispuestas previamente, sin que los nuevos incrementos se apliquen sobre ellas.

Límites salariales y condiciones del régimen

Entre los puntos incluidos, se fijó un tope para la retribución mensual del personal habilitado a realizar servicios extraordinarios, que irá desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo, con actualizaciones progresivas en cada mes.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero, según el INDEC

Asimismo, se determinó la prórroga de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública hasta el 31 de mayo de 2026, manteniéndose las condiciones anteriores mientras se evalúan los mecanismos de implementación.

Por último, el decreto también estableció que los incrementos salariales alcanzarán al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado, en las mismas condiciones y plazos definidos para el resto de la administración pública. Además, la medida facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la aplicación del decreto.

GZ / lr