Reforma laboral: uno por uno, los puntos clave que suspendió la Justicia

La Justicia laboral resolvió suspender de manera cautelar más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hiciera lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión, que impacta sobre puntos clave como indemnizaciones, organización sindical, vacaciones y condiciones de trabajo, deja en pausa cambios estructurales de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y abre un nuevo escenario de debate judicial y político sobre el alcance de la normativa.

Menos calidad y cantidad de empleo

La resolución dispuso “hacer lugar a la medida cautelar innovativa” y suspender la vigencia de los artículos cuestionados hasta que se dicte una sentencia definitiva, dejando sin efecto modificaciones sensibles para trabajadores y empleadores en distintos frentes.

El secretario adjunto de CGT, Andrés Rodríguez, indicó que "el fallo es algo grato para el movimiento obrero, la justicia laboral declaró muchos artículos, incluso más de los que habíamos presentado nosotros, como inconstitucionales". Además, agregó que "esta pseudo modernización laboral claramente no responde a los derechos constitucionales y vulnera muchísimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores".

Cambios en jornada laboral, vacaciones y condiciones de trabajo

Uno de los ejes centrales de la suspensión judicial está vinculado a la organización del tiempo de trabajo. Entre los artículos frenados se encuentra el que introducía el denominado “banco de horas”, que permitía acordar de manera individual la compensación de la jornada laboral, así como su complemento, que habilitaba reducir días de trabajo sin disminuir la carga horaria total.

En la misma línea, la Justicia también dejó sin efecto modificaciones en el régimen de vacaciones, que habilitaban el fraccionamiento del período de descanso y eliminaban la obligación de un tiempo continuo, lo que implicaba un cambio significativo en la planificación del descanso anual de los trabajadores.

Además, quedaron suspendidas disposiciones que ampliaban la facultad del empleador para modificar condiciones laborales (ius variandi), eliminaban la referencia a la dignidad del trabajador como límite disciplinario y flexibilizaban el trabajo a tiempo parcial mediante la incorporación de horas extras.

Indemnizaciones, FAL y organización sindical en revisión

Otro de los puntos más relevantes alcanza al esquema de despidos e indemnizaciones. La Justicia frenó la modificación del cálculo indemnizatorio y la posibilidad de reemplazarlo por sistemas alternativos como fondos o seguros de cese laboral, lo que representaba un cambio estructural en el régimen vigente.

En ese marco, también quedaron suspendidos los artículos que creaban los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un sistema financiero destinado a cubrir despidos en sustitución de las indemnizaciones tradicionales, lo que impactaba directamente en la protección económica de los trabajadores.

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La decisión judicial también abarca aspectos vinculados a la organización sindical y los derechos colectivos. Entre ellos, la ampliación de restricciones al derecho de huelga, la extensión de servicios mínimos obligatorios y nuevas limitaciones a la realización de asambleas sindicales.

Asimismo, se suspendieron disposiciones que modificaban la negociación colectiva, como la prioridad de convenios de menor ámbito con condiciones potencialmente menos favorables y la facultad del Estado para intervenir en acuerdos y suspender homologaciones.

Finalmente, la resolución también alcanza cambios en el régimen judicial laboral, como la posibilidad de pagar condenas en cuotas, la reducción de intereses en juicios y la limitación de responsabilidades por costas, completando un conjunto de medidas que, por ahora, quedan en pausa a la espera de una definición de fondo por parte de la Justicia.

La respuesta de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano anunció que con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo judicial.

"El Ministerio reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores", señaló el comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El ministerio señala que "se agotarán todas las instancias judiciales" y "rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".

GZ